S. Nitras: Na igrzyska pojechało 13 prezesów związków, które nie uzyskały kwalifikacji Przemysław Paczkowski 21.08.2024 10:13 Minister sportu przekazał, że trzynastu prezesów związków sportowych, które nie uzyskały kwalifikacji, pojechało na igrzyska olimpijskie do Paryża.

Minister sportu Sławomir Nitras (autor: Piotr Nowak/PAP)

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras podsumował igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przedstawił między innymi informacje przekazane mu przez związki sportowe, z których wynika, że niektóre z nich można stawiać za wzór, ale od niektórych należy wymagać wyjaśnień.

Nitras przekazał m.in., że 13 prezesów związków sportowych nie wysłało zawodników na igrzyska, a byli obecni w Paryżu.

Sławomir Nitras w ubiegłym tygodniu zagroził wstrzymaniem wszystkich płatności do czasu pełnej informacji związków sportowych o wydatkach poniesionych w związku z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

Kontrola w PKOl

Minister sportu poinformował również, że złożył wnioski do NIK oraz prezydenta Warszawy o kontrolę w PKOl. Jak przekazał, oczekuje pełnej transparentności finansowej w związkach sportowych oraz w Polskim Komitecie Olimpijskim.

To reakcja na szereg zarzutów do działaczy sportowych ze strony sportowców.

Jednym z takich przykładów jest brak sparing partnera na igrzyskach dla mazowieckiego zapaśnika Arkadiusza Kułynycza.

– To nie jest komfortowe dla zawodnika, kiedy w grupie 6–7 zapaśników jadących na igrzyska, on jeden jest pozbawiony partnera. I nawet jeśli ktoś jakoś to uzasadnił, to ten zawodnik ma prawo czuć żali i, jak to powiedział, ma prawo czuć się dyskryminowany – przyznał Nitras.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę przedstawicieli związków, którzy pojechały na igrzyska olimpijskie w Paryżu. To właśnie z niej wynika, że do stolicy Francji pojechało 13 prezesów dyscyplin, które nie uzyskały kwalifikacji.

Igrzyska olimpijskie w Polsce?

Sławomir Nitras przekazał także, że resort przygotowuje transparentną strategię organizacji igrzysk olimpijskich.

– Musimy przekonać Polaków, że idea tej imprezy zmierza do sukcesu sportowego, ale też do modernizacji kraju. Symbolem powinna być Warszawa – powiedział.

Szef resortu zaznaczył, że powinien to być ogólnonarodowy projekt, z dokładnymi transparentnymi wyliczeniami.

– Symbolem tych igrzysk powinna być Warszawa. Nie wyobrażam sobie jednak toru wioślarskiego w innym miejscu niż w Poznaniu – zaznaczył Nitras.

Podkreślił, że deklaracja premiera Donalda Tuska o staraniu się przez Polskę organizacji igrzysk w roku 2040 lub 2044 została złożona w oparciu o analizy ministerstwa sportu.

Najpóźniej na przełomie roku MSiT zaprezentuje pierwszy dokument strategiczny dotyczący tej sprawy. – My to zadanie potraktowaliśmy bardzo poważnie. To będzie mapa drogowa, co powinniśmy zrobić, wydając pieniądze na sport każdego roku. Niezależnie, czy zostaniemy gospodarzem igrzysk – dodał.

Minister potwierdził, że polska strategia będzie bardzo podobna do tej, którą opracowali gospodarze igrzysk w Paryżu, Los Angeles i Brisbane.

