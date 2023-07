Igrzyska Europejskie. Polscy medaliści z nagrodami od PKOl i Fundacji Polskiego Sportu RDC 05.07.2023 16:55 Polscy medaliści ostatnich Igrzysk Europejskich otrzymali w środę specjalne nagrody od nowo powstałej Fundacji Polskiego Sportu. Wszystkie krążki będą traktowane tak, jak te z mistrzostw Europy, jeżeli chodzi o stypendia i nagrody - powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Igrzyska Europejskie. Polscy medaliści z nagrodami od PKOl i Fundacji Polskiego Sportu (autor: Ministerstwo Sportu i Turystyki/Twitter)

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród medalistom odbyła się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W jej trakcie prezes organizacji Radosław Piesiewicz ogłosił powstanie Fundacji Polskiego Sportu, której prezesem został Adam Korol, wiceprezes PKOl.

- W zakończonych w niedzielę Igrzyskach Europejskich daliście nam wiele radości. 50 medali, które zdobyliście, to jest coś niesamowitego dla polskiego sportu. Podczas ślubowania przed rozpoczęciem imprezy życzyłem sobie i wam 34 krążków, bo tyle wywalczyliśmy w sumie w poprzednich dwóch edycjach. Wy dokonaliście czegoś wspaniałego. Dziękuję wam za to, co zrobiliście - zwrócił się do sportowców Piesiewicz.

Nagrody od Ministerstwa Sportu

Biało-czerwoni medaliści otrzymali nie tylko dodatkowe nagrody od Fundacji Polskiego Sportu, zostali także zapewnieni, że wszyscy dostaną nagrody od Ministerstwa Sportu i Turystyki, bez względu na to, czy ich dyscyplina miała rangę mistrzostw Europy.

- Udało nam się wspólnie zorganizować bardzo dobrą imprezę. Wszyscy w Polsce powinniśmy być z niej dumni. Wy sportowcy sami wiecie najlepiej, ile waży każdy medal, który zawisł na waszych szyjach, ile kosztował was przygotowań, rywalizacji na najwyższym europejskim poziomie. Wszystkie krążki Igrzysk Europejskich będą traktowane tak, jak te z mistrzostw Europy jeżeli chodzi o stypendia i nagrody z Ministerstwa Sportu i Turystyki - podkreślił Bortniczuk.

- Drodzy sportowcy jesteście fantastycznymi ambasadorami Polski. Igrzyska Europejskie pokazały, że jesteśmy gotowi do tego, żeby organizować imprezy z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy się o nie starali - dodał podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

Wszyscy medaliści Igrzysk Europejskich otrzymali w środę samochody marki Suzuki, natomiast złoci medaliści dodatkowo zostali nagrodzeni zegarkami marki Ball. Dodatkową nagrodę otrzymał 17-letni Marek Pokwap, najmłodszy z polskich sportowców, który stanął w tej imprezie na podium. Prezes PKOl poinformował, że organizacja sfinansuje mu kurs na prawo jazdy.

Biało-czerwoni w Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska wywalczyli 50 krążków – 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych.

