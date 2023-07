Nowa nawierzchnia, dzikie karty i Iga Świątek. BNP Parbias Warsaw Open za 3 tygodnie Adrian Pieczka 04.07.2023 17:56 To ma być wielkie święto kobiecego tenisa. BNP Parbias Warsaw Open już za 3 tygodnie. Gwiazdą turnieju będzie pierwsza rakieta świata - Iga Świątek.

Turniej rangi WTA 250 odbędzie się na kortach Legii Warszawa w dniach 24-30 lipca. Wezmą w nim udział 32 zawodniczki.

- Zawody odbędą się na nawierzchni twardej, by uniknąć zeszłorocznych długich przerw między meczami w trakcie ewentualnego deszczu - mówi dyrektor turnieju Mariusz Fyrstenberg. - Przez ostatnie kilka lat, nie tylko w zeszłym roku, jeżeli chodzi o ten turniej, ale jeszcze wcześniej był to wielki problem. Jednak lipiec jest dosyć deszczowy i tutaj ten hard court powoduje, że czujemy się bardziej bezpiecznie, jeśli chodzi o to, że przerwy między meczami będą godzinę, dwie godziny - tłumaczy.





- Obsada zawodniczek jest na wysokim poziome - dodaje Fyrstenberg. - Ajla Tomljanović - uważam, że jest to zawodniczka pierwszej dziesiątki, ale przez roczną przerwę spowodowaną kontuzją musiała przerwać swoją karierę można powiedzieć. Jest to trzykrotna ćwierćfinalistka Wielkich Szlemów. Vondroušová, finalistka Rolland Garros z 2019 roku, jeżeli się nie mylę. Mamy półfinalistkę Maria, Niemka, z którą Iga przegrała dwa tygodnie temu w turnieju - wskazuje.



Organizatorzy turnieju przyznali już pierwsze „dzikie karty”. Do turnieju głównego otrzymała ją Maja Chwalińska, a Weronika Ewald - do kwalifikacji.

