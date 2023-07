Iga Świątek w półfinale WTA w Warszawie. Jeszcze dziś ma zagrać o finał RDC 29.07.2023 15:30 Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA na kortach twardych w Warszawie. W sobotę liderka rankingu tenisistek wygrała z Czeszką Lindą Noskovą 6:1, 6:4. Spotkanie trwało godzinę i 20 minut.

Iga Świątek w półfinale BNP Paribas Warsaw Open (autor: Piotr Nowak/PAP)

22-letnia raszynianka awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Amerykanką Claire Liu 6:2, 6:2, natomiast 18-letnia Noskova w 1/8 finału wyeliminowała Słowaczkę Viktorię Hruncakovą 6:3, 6:3.

Świątek rozpoczęła sobotni ćwierćfinał skoncentrowana i zdeterminowana, by wywalczyć awans do półfinału. Zdominowała pierwszą partię, wygrała pięć gemów z rzędu i chociaż Czeszka zdołała wygrać swój ostatni gem serwisowy, to chwilę później Polka pewnie zakończyła seta triumfem 6:1.

Noskova w drugiej partii nie miała już nic do stracenia

Czeszka zaczęła grać bardziej odważnie i ryzykownie, dzięki czemu wygrała pięć punktów z rzędu, przełamała rywalkę, obejmując prowadzenie 2:0. Chwilę później liderka światowego rankingu odrobiła jednak tę stratę i między zawodniczkami wywiązała się zacięta walka. W końcówce Świątek ponownie przełamała Czeszkę i zwyciężyła seta 6:4. To był pierwszy pojedynek tych tenisistek. Raszynianka już poprawiła tym samym wynik z ubiegłorocznej edycji turnieju, gdy odpadła w ćwierćfinale po porażce z późniejszą triumfatorką, Francuzką Caroline Garcią.

W półfinale liderka światowego rankingu zagra ze zwyciężczynią trwającego meczu Brytyjki Heather Watson z Belgijką Yaniną Wickmayer. To spotkanie również jest zaplanowane na sobotę, jako ostatnie na korcie centralnym. Wcześniej, o 15.30 rozpocznie się pierwszy z półfinałów między Niemkami Tatjaną Marią a Laurą Siegemund. Świątek jest jedyną Polką, która w Warszawie przebrnęła pierwszą rundę singla. Wcześniej odpadły Maja Chwalińska i Weronika Ewald.

W niedzielnym finale debla zagrają natomiast Weronika Falkowska i Katarzyna Piter. Ich rywalkami będą Watson i Wickmayer.

Druga z rzędu edycja zawodów WTA w Warszawie rozgrywana jest na kortach twardych Legia Tenis&Golf przy ul. Myśliwieckiej 4A.

Czytaj też: Gdzie kobiety mogą grać w piłkę nożną? Powstaje specjalna mapa