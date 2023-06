Dziś mecz Polska - Niemcy na PGE Narodowym w Warszawie. J. Brzęczek: rywale mają swoje problemy Natalia Rozbicka 16.06.2023 11:56 Mecz o prestiż, ale też dobry trening przed walką o Euro - Jerzy Brzęczek, były selekcjoner reprezentacji Polski mówił w „Magazynie Sportowym” RDC o dzisiejszym spotkaniu biało-czerwonych z Niemcami. Drużyny zmierzą się w meczu towarzyskim na Stadionie Narodowym w Warszawie zaledwie na cztery dni przed meczem w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy z Mołdawią. Początek rywalizacji o 20:45.

Jerzy Brzęczek (autor: RDC)

Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy zmierzą się z Niemcami w meczu towarzyskim. Gość RDC Jerzy Brzęczek był pytany przez naszego eksperta, byłego piłkarza Tomka Sokołowskiego m.in. o skład, jaki wystawiłby na to spotkanie.

- Z naszego punktu widzenia jest bardzo ważna kwestia - tego kontaktu bezpośredniego z zawodnikami, rozmowy na temat tego, jak oni się dzisiaj czują. Ja myślę, że na pewno bez względu na to, w jakim ustawieniu taktycznym, jak również w jakim ustawieniu personalnym nasza reprezentacja wyjdzie, to dla każdego z tych zawodników jest to wyjątkowy moment - tłumaczył.





Były trener kadry był pytany także o nazwiska piłkarzy, którzy mogą w najbliższych latach będą stanowić o sile reprezentacji.

- Jestem zdziwiony i zaskoczony, że nie został powołany Dawid Kownacki, ponieważ miał na pewno wiele najlepszych sezonów w ostatnich latach. Jest grupa tych młodych skrzydłowych. Jeżeli chodzi o Kamińskiego, Skórasia, Frankowski, który miał rewelacyjny sezon - wskazał.



- Rywale nie są w korzystnej sytuacji - dodał Brzęczek. - Gramy z reprezentacją Niemiec, która w obecnej sytuacji też ma swoje problemy. Jest pod straszną presją, w szczególności doskonały trener Hans-Dieter Flick, który zrobił niesamowity wynik z Bayernem Monachium. Wygrał Ligę Mistrzów, przyszedł do reprezentacji i od tego czasu jak gdyby te wszystkie nadzieje pokładane w jego osobie nie do końca są spełniane - powiedział.



Mimo, że to tylko spotkanie towarzyskie to mecze z reprezentacją Niemiec cieszą się sporym zainteresowanie ze strony kibiców. Oprócz wymiaru sportowego spotkanie będzie też symbolicznym zakończeniem reprezentacyjnej kariery Jakuba Błaszczykowskiego.

- Chcemy zadedykować mu ten mecz - powiedział nam dyrektor Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski. - Będzie szpaler, będą gromkie brawa, będzie na pewno skandowanie nazwiska „Kuba Błaszczykowski”, ale pewnie będzie też trochę innych rzeczy, co do których nie ma co teraz zdradzać szczegółów - wymienił.



Zawodnik Wisły Kraków dołączył już do kolegów i trenuje razem z kadrą. Błaszczykowski wystąpił do tej pory w 108 meczach kadry w których zdobył 21 bramek.

Utrudnienia w ruchu w związku z meczem

Mecz na PGE Narodowym zacznie się o 20:45. Ratusz zachęca by dojechać i wrócić z niego komunikacją miejską.

"Posiadacze biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji na mecz (także kibice gości) będą mogli podróżować bezpłatnie komunikacja miejską (a także pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej) i zostawiać samochody na parkingach P+R w piątek od 6 rano do 1 w nocy w sobotę 17 czerwca" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

O godzinie 18.30 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godz. 20.45 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ulica Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i gen. Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Bez zmian będą tu kursowały autobusy komunikacji miejskiej.

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 18 do zakończenia rozwozu kibiców (około godz. 23), autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i J. Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Po meczu, ok. godz. 22.30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona (decyzję o tym podejmuje policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24, po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. Starynkiewicza, a na Pradze na pętli Ratuszowa Zoo. Natomiast tramwaje linii 22 po stronie Śródmieścia dojadą na pl. Starynkiewicza, a na Pradze będą jeździły w pętli Wiatraczna … al. Zieleniecka, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

"Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska, most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona, Wiatraczna" - przekazał ZTM.

Autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po meczu z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków nr 03 i 04) uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509 na Gocław i do Winnicy. Ponadto zwiększona zostanie częstotliwość kursowania drugiej linii metra w kierunku stacji Trocka i Bemowo.

Na trasy wyjadą dodatkowe tramwaje linii 9 (Gocławek - Ratuszowa Zoo) i 26 (Al. Zieleniecka - Metro Młociny).

Posłuchaj całej rozmowy: Mecz Polska - Niemcy na PGE Narodowym