Były reprezentant Polski: nowym selekcjonerem powinien zostać Brzęczek

Jerzy Brzęczek selekcjonerem polskiej kadry? (autor: Łączy Nas Piłka)

Piłkarska reprezentacja Polski zajmuje czwarte miejsce w grupie E kwalifikacji piłkarskich mistrzostw Europy. W ostatnich trzech meczach „Biało-czerwoni” ulegli Albanii i Mołdawii oraz wygrali z Wyspami Owczymi. W sumie reprezentacja Polski pod wodzą Santosa rozegrała 6 spotkań z których 3 zakończyły się zwycięstwami, a 3 porażkami. W środę Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że Portugalczyk nie będzie dłużej trenował polskich piłkarzy.

Były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski uważa, że nowym selekcjonerem powinien zostać Jerzy Brzęczek.

- Doprowadził kadrę do mistrzostw Europy, nie dane mu było prowadzić na mistrzostwach. Zdobywała punkty, wygrywała i zdobyła ten awans. Ma doświadczenie i to za nim przemawia. Ta kadra na tyle się nie zmieniła, że byłoby to szybkie wejście - mówi ekspert „Magazynu Sportowego” RDC.



Brzęczek co prawda przegrywał mecze z potęgami europejskiego futbolu, jak np. Holandią i Włochami, ale wygrywał z zespołami pokroju Albanii czy Czech, dzięki czemu pewnie awansował do gruby na Euro 2020 i utrzymał kadrę w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Mimo tego ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek podjął decyzję o zmianie selekcjonera. Wtedy Brzęczka zastąpił Paulo Sousa.

