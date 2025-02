Sezon infekcyjny w Polsce – jak radzą sobie chorzy? 27.02.2025 11:58 Jesień i zima to okres zwiększonej zachorowalności. Nowe badanie pokazuje, że Polacy często bagatelizują objawy infekcji i zamiast odpoczywać w domu, idą do pracy. Dlaczego tak się dzieje i jakie rozwiązania mogą pomóc w skuteczniejszym leczeniu?

Chorzy Polacy chodzą do pracy

Badanie opinii przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Erecept.pl wykazało, że ponad połowa Polaków przyznaje się do pracy mimo choroby i gorączki. Co trzeci ankietowany zdarza się to od czasu do czasu, a 5,8% badanych przyznaje, że bardzo często pracuje mimo infekcji.

Dlaczego Polacy nie zostają w domu?

Wśród najczęściej wymienianych powodów znalazły się:

Względy finansowe – 38,7% obawia się utraty dochodu.

Nawarstwiające się obowiązki – 37,6% boi się zaległości.

Brak zastępstwa w pracy – 37,3% czuje presję ze strony pracodawcy.

Strach przed reakcją szefa – 26% nie chce sprawiać problemów.

Trudności z uzyskaniem zwolnienia lekarskiego – 25% ma problem z szybkim dostępem do lekarza.

Problemy z dostępem do lekarzy

Długie kolejki w przychodniach sprawiają, że wielu pacjentów nie może szybko uzyskać pomocy. Z badania wynika, że:

40% Polaków czeka na wizytę dwa dni lub dłużej.

Co piąty pacjent musi czekać trzy dni lub więcej.

33% osób często nie może dodzwonić się do przychodni, by umówić wizytę.

W efekcie tylko 20% chorych w ogóle decyduje się na wizytę lekarską, a reszta leczy się na własną rękę lub ignoruje objawy.

Telemedycyna – szybka alternatywa dla przychodni

Brak dostępu do lekarza sprawia, że Polacy coraz chętniej korzystają z telemedycyny. Według badania 42% osób decyduje się na konsultacje online, co pozwala szybko uzyskać diagnozę, e-receptę i zwolnienie lekarskie bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak często chorują Polacy?

Sezon infekcyjny to czas, gdy organizm jest bardziej podatny na infekcje wirusowe i bakteryjne. Z badania wynika, że:

31,4% Polaków choruje kilka razy w sezonie.

8,6% przechodzi infekcję nawet kilkanaście razy.

43,6% choruje raz lub dwa razy w sezonie.

Największe znaczenie w skutecznym leczeniu ma szybkie wdrożenie terapii – 61,6% badanych uważa, że najważniejsze są odpowiednie leki i szybka konsultacja lekarska.

Profilaktyka – jak Polacy dbają o zdrowie?

Chociaż większość osób choruje w sezonie jesienno-zimowym, to Polacy coraz częściej dbają o odporność. Popularne sposoby to:

Ubieranie się stosownie do pogody – 50%.

Suplementy diety i naturalne metody (np. czosnek, imbir, miód) – 40%.

Regularny sen i odpoczynek – 35%.

Unikanie zatłoczonych miejsc – 24,7%

. Unikanie przegrzanych pomieszczeń – 18,6%.

Szczepienia przeciw grypie – 20% Polaków deklaruje ich przyjmowanie.

Jak unikać infekcji?

W sezonie infekcyjnym warto stosować kilka podstawowych zasad:

Częste mycie rąk – zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikanie kontaktu z chorymi osobami .

Wietrzenie pomieszczeń i dbanie o odpowiednią wilgotność powietrza.

Dbanie o zdrową dietę bogatą w witaminy.

Jeśli pojawią się pierwsze objawy infekcji, warto jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, aby wdrożyć odpowiednie leczenie.