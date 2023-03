Na co zwracać uwagę wybierając klimatyzator do biura? 28.03.2023 14:23 Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że odpowiednie warunki pracy mają ogromny wpływ na jej jakość. Komfort wykonawcy znajduje odbicie w efektywności jego działania i determinuje wartość finalnego produktu, bez względu na to, czy jest on rezultatem pracy fizycznej, czy też umysłowej. Można pokusić się o stwierdzenie, że w tym drugim przypadku w grę wchodzi szereg czynników bardziej ulotnych, mniej oczywistych, jednak niezwykle istotnych – mózg bowiem męczy się inaczej niż ciało, potrzebuje też stworzenia specyficznej atmosfery do optymalnego funkcjonowania przez dłuższy czas wytężonego wysiłku. Dlatego właśnie tak istotnym elementem wyposażenia może okazać się klimatyzator do biura. Zapewni on optymalną temperaturę i jakość powietrza.

Komfort przede wszystkim

Konstruując przestrzeń biurową należy zadbać o synergię wszystkich elementów, które w niej występują – w taki sposób, by nie przeszkadzały, nie rozpraszały, a wręcz przeciwnie – sprzyjały wydajnej aktywności pracujących w niej ludzi. Podstawowymi czynnikami są: oświetlenie, komfort akustyczny, termiczny i jakość powietrza. W przypadku trzech ostatnich istotną rolę odgrywa odpowiednio dobrany klimatyzator do biura.

Do biura powinno się wchodzić z przyjemnością

W czasach, kiedy systemy klimatyzacyjne nie były jeszcze stosowane tak powszechnie, jak obecnie, wyraźnie wyczuwalne powietrze z klimatyzatorów było kojarzone z powiewem luksusu. W tej chwili praktycznie trudno sobie wyobrazić biuro, które nie byłoby wyposażone w klimatyzator. Kasetonowy, slim, ścienny, przypodłogowy czy przenośny – w większości przypadków już nawet nie dostrzegamy faktu istnienia samego urządzenia, zarazem czerpiąc korzyści z jego działania, czyli przede wszystkim odpowiedniej temperatury. By jednak tak właśnie było, konieczna jest optymalizacja systemu klimatyzacji w odniesieniu do konkretnego pomieszczenia.

Jaką moc powinien mieć klimatyzator do biura?

Najważniejszymi czynnikami determinującymi wybór są rozmiary i charakter pomieszczenia, które ma być klimatyzowane – zarówno w przypadku chłodzenia, jak i ogrzewania. Mówiąc najprościej, klimatyzator do biura typu open space powinien odznaczać się znacznie większą mocą niż urządzenie umiejscowione w średniej wielkości pokoju niewielkiej firmy. Kolejnym istotnym elementem jest stopień nasłonecznienia wnętrza. W bardziej zacienionym wystarczy stosunkowo niewielka moc, ale klimatyzator do biura z dużymi, wychodzącymi na południe oknami, powinien mieć tej mocy zdecydowanie więcej. I rzecz ważna, choć często pomijana, czyli liczba używanych w biurze komputerów, telewizorów, czajników, ekspresów do kawy. Ponieważ ich funkcjonowanie wiąże się z wydzielaniem ciepła, trzeba także wziąć je pod uwagę wybierając klimatyzator. Do biura o powierzchni około 30 m2 w zupełności wystarczy 3,5 kW mocy urządzenia, ale już w pomieszczeniu powyżej 90 m2 niezbędne jest co najmniej 10 kW.

Dlaczego moc klimatyzatora jest tak ważna? Nieodpowiednio dobrane urządzenie będzie generowało wyższe koszty, pozostawiając też wiele do życzenia pod względem efektywności. Zbyt mała moc oznacza, że do schłodzenia wnętrza będzie niezbędne większe zużycie energii. Moc zbyt duża to również wyższe rachunki za prąd, a do tego niepotrzebnie wysoka cena, jaką inicjalnie zapłacimy za najpopularniejszy wśród właścicieli firm klimatyzator kasetonowy.

Kanałowy, przypodłogowy, klimatyzator slim czy może przenośny?

Moc urządzenia nie jest jedynym niełatwym wyborem, przed którym staje potencjalny inwestor. Pozostaje jeszcze podjąć ważną decyzję dotyczącą całego systemu klimatyzacji.

W dużych biurach stosuje się klimatyzację kanałową, szkopuł w tym, że taka instalacja wymaga wykonania otworów w przegrodach budynku, dlatego spotyka się ją przeważnie w obiektach nowych, od razu wznoszonych z uwzględnieniem konieczności montażu takiego systemu, bądź też biurach po generalnym remoncie.

Popularnym rozwiązaniem są klimatyzatory ścienne, które jednak jako bardzo widoczny element powinny być wzornictwem dopasowane do wnętrza.

Takiego problemu nie sprawia klimatyzator kasetonowy – zwłaszcza jeśli jest to nowoczesny klimatyzator slim. Zalet takiego systemu najlepiej dowodzi KAISAI SUPER SLIM, który doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach biurowych z podwieszanymi sufitami. Niewielkim rozmiarom towarzyszy znakomita wydajność i cicha praca – jedno i drugie osiągnięte dzięki powiększeniu o 23% powierzchni szczelin nawiewnych.

Relatywnie niska cena i mobilność to z kolei atuty urządzeń przenośnych. W ich przypadku możemy niemal dowolnie przestawiać klimatyzator. Do biura, zwłaszcza o większej powierzchni, lepsze będą jednak inne systemy, przede wszystkim z racji efektywności działania.

Nie tylko klimatyzator slim – trudne wybory przedsiębiorców

Każdy, kto prowadzi firmę i wynajmuje biuro liczy się z tym, że klimatyzator to nieodzowny element wyposażenia. Jego wybór uwarunkowany jest wieloma czynnikami – charakterem firmy, wyposażeniem wnętrz, liczba pracowników. Każdy przedsiębiorca powinien dokładnie poznać swoje potrzeby i wybrać klimatyzator, który najlepiej je zrealizuje.