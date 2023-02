Credit Space – stwórz własny ranking kredytów na budowę domu 20.02.2023 13:08 Zapewne dużo słyszałeś na temat rosnących rat kredytu hipotecznego. Planowałeś rozpocząć budowę domu, ale w obecnej sytuacji pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy to jest dobry moment, aby wnioskować o kredyt hipoteczny na budowę domu? Najlepiej sam sprawdź warunki uzyskania kredytu hipotecznego na budowę domu. W portalu Credit Space porównasz oferty, sprawdzisz harmonogram spłaty kredytu oraz przeanalizujesz wszystkie możliwe warianty, aby dopasować wybraną ofertę do swoich możliwości i oczekiwań.

materiał sponsorowany

Kredyt hipoteczny na budowę domu

Wnioskując o kredyt hipoteczny na budowę domu , warto pamiętać o tym, że bank przeanalizuje przedstawiony przez Ciebie kosztorys budowy domu, aby zweryfikować czy zakończenie inwestycji będzie realne przy założonych przez Ciebie parametrach. Należy pamiętać, że banki określają minimalną kwotę budowy na jeden metr kwadratowy domu i nie zaakceptują kosztorysu, z którego będzie wynikało, że koszt budowy domu jest niższy.

Jeśli z drugiej strony martwisz się, czy wnioskowana kwota kredytu hipotecznego na budowę domu wystarczy na sfinansowanie wszystkich poszczególnych jej etapów, pamiętaj, że warto zadbać o pewien bufor bezpieczeństwa na wypadek wzrostu cen materiałów czy konieczności wykonania niezaplanowanych wcześniej prac i zawnioskować o wyższą kwotę kredytu, jeśli zdolność kredytowa na to pozwoli. Gdyby jednak okazało się, że zakończysz inwestycję, nie wykorzystując pełnej kwoty kredytu hipotecznego na budowę domu, to po prostu nie zlecisz wypłaty ostatniej transzy kredytu.

Ile muszę zarabiać, aby otrzymać kredyt hipoteczny?

Aby wnioskować o kredyt hipoteczny, musisz posiadać stabilne dochody i wiarygodne źródło ich pozyskiwania. Odpowiedź na pytanie, ile musisz zarabiać, aby otrzymać kredyt hipoteczny, nie jest jednoznaczna i ma na nią wpływ wiele innych czynników (przeczytasz o nich na stronie https://www.creditspace.pl/ile-musze-zarabiac-aby-otrzymac-kredyt-hipoteczny ).

Odpowiedź nie jest oczywista, ponieważ żadna kwota dochodu nie zagwarantuje Ci otrzymania kredytu hipotecznego. Oprócz tego ile zarabiasz, dla banku równie istotne jest to, jakie masz zobowiązania kredytowe oraz jakie inne stałe koszty, takie jak np. alimenty, regularnie ponosisz. Bank w liczeniu zdolności kredytowej uwzględnia również to, ile osób pozostaje na Twoim utrzymaniu. Część banków jako dodatkowe źródło dochodu akceptuje świadczenie 500+. Twój Ekspert Kredytowy może obliczyć wysokość kredytu, o jaką możesz wnioskować w każdym wybranym banku indywidualnie, ponieważ każdy bank ma inną politykę kredytową oraz inne systemy scoringowe do oceny punktowej wiarygodności klienta.

Podczas takiej weryfikacji dla banku ma znaczenie, jakie masz wykształcenie, stan cywilny, w jakiej branży pracujesz czy masz założoną rodzinę, czy o kredyt wnioskujesz sam.

Na portalu CreditSpace.pl sprawdzisz aktualne oferty kredytu hipotecznego, a Twój Indywidualny Opiekun skontaktuje się z Tobą, w celu określenia maksymalnej kwoty kredytu, o jaką będziesz mógł wnioskować w wybranym banku. Każdy bank sprawdza historię kredytową wnioskodawcy w Biurze Informacji Kredytowej oraz pobiera inne raporty weryfikujące wiarygodność klienta, oraz dokumentów, jakimi się posługuje.

Artykuł przygotowany przez CreditSpace.pl , platformę oferującą porównanie i wybór najlepszych kredytów on-line oraz bezpłatne wsparcie ekspertów.