Ukradli ponad sto banerów wyborczych. Nie wiedzieli, że jest II tura RDC 16.04.2024 18:22 Małżeństwo, które bez zgody komitetów wyborczych ściągnęło i zabrało materiały wyborcze do domu, usłyszało zarzuty ich kradzieży. Jak tłumaczyli, nie wiedzieli, że to kradzież. 116 banerów różnych komitetów wyborczych odnaleźli funkcjonariusze policji na terenie gospodarstwa w powiecie sokołowskim.

Skradzione banery na Mazowszu (autor: Policja Mazowiecka)

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymali zgłoszenie od jednego z komitetów o kradzieży 23 banerów wyborczych.

– Ustalenia pionu kryminalnego doprowadziły do domu małżeństwa z powiatu sokołowskiego. W trakcie przeszukania mundurowi znaleźli 116 banerów wyborczych różnych komitetów – powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim Aleksandra Borowska.

Policjanci zatrzymali 46-letnią kobietą i jej 52-letniego męża. Małżeństwo usłyszało zarzuty kradzieży. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Nie wiedzieli, że kradną

Podejrzani tłumaczyli się, że nie wiedzieli, że banery po I turze wyborów będą jeszcze potrzebne. Zabrali je do domu, by wykorzystać w swoim gospodarstwie do przykrywania różnych rzeczy.

– Myśleli, że po zakończeniu wyborów mogą zabrać te banery. Będzie jednak druga tura wyborów i do tego czasu nie można zdejmować banerów wyborczych – dodała Borkowska.

21 kwietnia w wielu miejscowościach odbędzie się II tura wyborów. Policja przypomina, że usuwanie, zdejmowanie czy zabór banerów bez zgody ich właścicieli jest zabronione.

