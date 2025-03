Była księgowa z zarzutami malwersacji przypomniała sobie, że nie oddała wszystkich pieniędzy Beata Głozak 31.03.2025 17:17 Policzyła, policzyła i doszła do wniosku, że nie oddała wszystkich wyprowadzonych ze szkoły pieniędzy. Była księgowa z podstawówki w Sokołowie Podlaskim zwróciła prokuraturze kolejną partię pieniędzy – tym razem 300 tysięcy złotych. Anna M.wcześniej oddała 1 mln 250 tys. zł.

Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim (autor: Nasilowski/Wikimedia)

Podejrzana w sprawie malwersacji finansowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim była księgowa przekazała prokuraturze 300 tys. zł. Wcześniej Anna M., której postawiono zarzuty ws. przywłaszczenia pieniędzy, oddała 1 mln 250 tys. zł.

– Podejrzana ponownie zgłosiła się do prokuratury, oznajmiając, iż po przeanalizowaniu przelewów wyciągów bankowych, które posiada, doszła do wniosku, iż ta kwota, którą przywłaszczyła, mogła być większa. Z jej wyliczeń wynikało, że jest to kwota 300 tysięcy złotych. Podejrzana ponownie zgłosiła się z pieniędzmi w gotówce, które zostały zabezpieczone – mówi prokurator rejonowy w Sokołowie Podlaskim Leszek Soczewka.

Według kobiety to już cała kwota, którą miała wyłudzić między 2021 a 2023 rokiem, ale prokuratura zabezpieczyła około 100 segregatorów dokumentacji. Ich weryfikacja trwa.

– Bierzemy pod uwagę okres od 2016 roku i przeanalizowanie całej dokumentacji rachunkowej będzie wymagało czasu. Niewykluczone, że również wiedzy specjalnej, którą będzie dysponował biegły z zakresu rachunkowości – dodaje Soczewka.

Anna M. dokonała samodenuncjacji kilka dni po tym, jak prokuratura zajęła się możliwymi nieprawidłowościami na rachunku sokołowskiej „Szóstki”. Była księgowa przyniosła wtedy 1 mln 250 tys. zł w czarnej podręcznej torbie. Kobieta wypłacanych pieniędzy nie wydała. Przechowywała je przez wszystkie lata i w końcu przyniosła podczas składania zawiadomienia.

Obecnie Anna M. jest objęta dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju i zawieszono ją w pełnieniu funkcji naczelnika Wydziału Oświaty urzędu miasta w Sokołowie Podlaskim, bo księgową nie jest od 2023 roku.

Czytaj też: Dzikie wysypiska na osiedlu Ustronie w Radomiu. Mieszkańcy czekają na reakcję miasta