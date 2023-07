Chciała przekupić egzaminatora. Usłyszała zarzut RDC 25.07.2023 04:26 45-latka usiłowała wręczyć łapówkę egzaminatorowi podczas egzaminu teoretycznego na kwalifikację zawodową. Egzaminator wezwał na miejsce policję z Sochaczewa. Kobiecie grozi teraz do 10 lat więzienia.

Działania policji (autor: Polska Policja)

Policjanci z sochaczewskiej komendy zostali powiadomieni o próbie wręczenia łapówki. Mundurowi ustalili, że 45-latka po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego na kwalifikację zawodową (na przewóz rzeczy) usiłowała wręczyć egzaminatorowi pieniądze w zamian za pozytywny wynik testu. Egzaminator pieniędzy nie przyjął i wezwał na miejsce policjantów.

Policjanci zatrzymali kobietę i doprowadzili do sochaczewskiej komendy. W prokuraturze usłyszała zarzut „usiłowania wręczenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną w celu skłonienia jej do naruszenia przepisów prawa poprzez poświadczenia nieprawdy, co do uzyskania przez 45-latkę pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego”.

Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też: 33-latka z Sochaczewa oszukała kilkuset darczyńców. Zbierała na rzekome leczenie onkologiczne