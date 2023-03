Pierwszy bocian przyleciał do powiatu siedleckiego Olga Kwaśniewska 30.03.2023 16:09 Jest pierwszy bocian na monitorowanym gnieździe w Nowym Opolu w powiecie siedleckim. Ptak przyleciał już pod osłoną nocy, podczas gdy bociany, warto zaznaczyć, rzadko latają po zmierzchu. Niespodziankę zrobił także wyposażony w nadajnik GPS bocian Vito - mówi ornitolog Ireneusz Kaługa.

Vito już na Mazowszu. Pierwszy bocian przyleciał do powiatu siedleckiego (autor: Grupa EkoLogiczna)

Przylot Vito był wielką niespodzianką.

- Bocian Vito. Nadajnik wczoraj pokazał nam, że ptak z okolic Chełma przyleciał w okolice Trzebieszowa, no i myślałem, że to koniec tej historii, że będzie nocował w Trzebieszowie. Policzyłem, popatrzyłem na kilometry. Zaledwie 33 km od gniazda. Pomyślałem sobie, że naprawdę musi być wyczerpany, no i wróci zapewne dzisiaj rano do tego gniazda. Tu się okazuje, że nadajnik miał jakąś przerwę i bocian przyleciał, i nocował w Tchórzewie w gminie Zbuczyn - opowiada Ireneusz Kaługa.







Jak dodaje ornitolog, jego gniazdo 15 km dalej, w Kownaciskach, jest już zajęte.

- Tak naprawdę od tygodnia jest prawdopodobnie bocianica, a przedwczoraj przyleciał bocian i już widziałem pierwsze porządki, że w tym gnieździe coś się dzieje. Zapowiada się niezwykle ciekawie, intensywnie. To jest gniazdo, na którym Vito został wyposażony w nadajnik i w każdym sezonie do tego gniazda po prostu wraca, więc ja mam nadzieję, że wróci do tego samego gniazda i będzie walczył - mówi.







Pozostałe ptaki wyposażone w nadajniki wciąż są w drodze. Duże stada bocianów utknęły w Turcji, gdzie pogoda, wiatr i zimno nie sprzyjają teraz migracji. Ornitolodzy spodziewają się jednak, że do połowy kwietnia ptaki zajmą większość gniazd w powiecie.

