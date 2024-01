Ciało 30-latka w pustostanie w Siedlcach. Jest śledztwo prokuratury Beata Głozak 16.01.2024 20:22 Młody mężczyzna został znaleziony martwy w pustostanie przy ul. Spokojnej w Siedlcach. Jego ciało odkrył krewny, który podejrzewał, że 30-latek może przebywać w tym miejscu. – Na miejscu prokurator przeprowadził oględziny. Nie wykazały one, żeby do zgonu mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie – podaje prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja w Ostrołęce)

W pustostanie przy ul. Spokojnej w Siedlcach odnaleziono martwego 30-latka. Jego ciało odkrył krewny 30-latka.

– Na miejscu prokurator przeprowadził oględziny. Nie wykazały one, żeby do zgonu 30-latka przyczyniły się osoby trzecie, ale śledztwo będzie prowadzone, by ustalić, co faktycznie tam się wydarzyło – informuje prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak.

Sekcję zwłok zaplanowano na wtorek. 30-latek nie był osobą bezdomną.

– Chłopak unikał kontaktu z rodziną, ale rodzina interesowała się nim, czego dowodem jest to, że to właśnie krewny znalazł go w tym pustostanie – dodaje Wąsak.

To kolejne w ciągu ostatnich dwóch tygodni ciało odkryte w Siedlcach. 5 stycznia ciało 44-latka znaleziono w mieszkaniu przy Tetmajera.

Czytaj też: Zakapturzony mężczyzna atakuje kobiety w Siedlcach. Zgłoszenia z kilku różnych miejsc