Ponad 600 projektów w subregionie siedleckim dzięki wsparciu Mazowsza Olga Kwaśniewska 08.11.2022 16:34 To rekordowy rok dla subregionu siedleckiego. Dzięki wsparciu Mazowsza w tym roku udało się zrealizować już 601 projektów. To różne inwestycje, od zakupu wyposażenia dla wiejskiej świetlicy po modernizację dróg i szpitali, ale wszystkie równie ważne - twierdzi Janina Orzełowska z zarządu województwa.

- To są bardzo różne programy. Od dróg w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych poprzez Ochotnicze Straże Pożarne. Tutaj akurat do subregionu siedleckiego trafiło ponad 5 mln zł, ale też 17 mln w ramach równomiernego rozwoju. Oczywiście najwięcej wniosków to są te drobniejsze wnioski - wskazuje Janina Orzełowska.



- Ze wsparcia korzysta m.in. OSP Niemojki - mówi prezes Robert Szewczuk. - Był to remont strażnicy. W tamtym roku udało nam się pozyskać lepszy samochód ratownictwa technicznego. Rok wcześniej udało nam się pozyskać średni samochód ratownictwa technicznego. Poza tym cały czas na bieżąco wymieniamy sprzęt przestarzały na nowoczesny. Inwestujemy w nasze bezpieczeństwo, środki indywidualnej ochrony osobistej. Bez tego wsparcia na pewno dużo ciężej by się nam pracowało - wyjaśnia.





- Samorząd Mazowsza już zapowiada kolejne programy wsparcia na przyszły rok - zdradza Janina Orzełowska z zarządu. - Będzie też program skierowany na ubóstwo energetyczne, będzie program skierowany na służbę zdrowia, programy skierowane do osób starszych, a jeszcze chcemy wesprzeć osoby 60+ w takich stanach depresyjnych, więc myślę, że takich programów będzie bardzo dużo - mówi.





W ramach tegorocznych programów wsparcia najwięcej inwestycji, bo blisko 170 zrealizowano wspierając koła gospodyń wiejskich, blisko 150 - w sołectwach i ponad 80 w ochotniczych strażach pożarnych. Największą tegoroczną inwestycją jest modernizacja szpitala w Rudce na rzecz leczenia i rehabilitacji chorób układu oddechowego - 42 mln zł.

