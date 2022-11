Autobusy elektryczne w Siedlcach z opóźnieniem Beata Głozak 07.11.2022 21:40 Opóźni się dostawa autobusów elektrycznych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach. Pierwotnie pojazdy miały wyjechać w miasto w połowie przyszłego roku, ale urząd dopiero kilka dni temu ogłosił przetarg na ich zakup.

Autobusy (autor: MPK Siedlce)

O kilka miesięcy opóźni się dostawa pierwszych 3 autobusów elektrycznych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach.

– Rozstrzygnięcie zaplanowano na 25 listopada – mówi prezes spółki Jacek Dmowski. – Pewnie będzie przesunięty w związku z odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania. Zapisy umowy, zapisy postępowania mówią o terminie dostawy 360 dni od momentu podpisania umowy, więc wszystko zależy od tego kiedy zakończy się procedura. – mówi.

Oznacza to, że pierwsze autobusy elektryczne zobaczymy na siedleckich ulicach najprawdopodobniej na przełomie roku 2023 i 2024. Razem z pojazdami zakupione zostaną dwie stacje do ładowania. Staną one na zajezdni MPK. Prace przy budowie przyłączy już trwają.

Inwestycja była dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacunkowy koszt to ponad 11 mln zł.

Czytaj też: Zarzuty ws. fałszowania głosowania w BO Siedlec. Na kartach m.in. dane zmarłych