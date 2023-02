Od marca większe opłaty za śmieci w gm. Wiśniew

Od środy mieszkańcy gminy Wiśniew w powiecie siedleckim zapłacą więcej za odbiór odpadów. Dotychczas miesięczny koszt wynosił 16 zł. Teraz będzie to 20 zł. To już kolejny samorząd, który w ciągu ostatnich miesięcy podniósł stawki. Wcześniej zrobiły to m.in. miasta Węgrów, Sokołów oraz gminy Skórzec i Siedlce.