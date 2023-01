Nowości w siódmej edycji budżetu obywatelskiego w Siedlcach Beata Głozak 05.01.2023 19:31 Więcej pieniędzy i nowa strona. W siódmej edycji budżetu obywatelskiego w Siedlcach na mieszkańców i autorów projektów czekają nowości. Nabór wniosków rusza 10 stycznia.

Urząd Miasta Siedlce (autor: Kama95, CC BY-SA 4.0)

Do wydania czeka prawie 4 miliony 300 tysięcy złotych – o ponad 200 więcej niż rok temu. Mówi zastępca skarbnika miasta Grzegorz Kołodziejak.

- To, co się zmieniło, jest całkowicie nowa strona do obsługi Budżetu Obywatelskiego, moim zdaniem bardziej przyjazna dla użytkownika. W tym roku na tej stronie został dodany przykładowy cennik usług, żeby ludzie się nie zagalopowywali z tym za jak niską kwotę można projekt zrealizować - mówi Kołodziejczak.

Na liście są ceny m.in. montażu jednego kosza, budowy metra drogi rowerowej czy założenie łąki kwietnej.

Mimo że w budżecie jest więcej pieniędzy – to maksymalna kwota na pojedynczy projekt pozostaje taka sama – ćwierć miliona złotych.

Termin składania projektów mija 31 stycznia. Głosowanie ruszy w kwietniu.

