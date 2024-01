Nie ma przeszkód do budowy spalarni odpadów w Siedlcach. Jest decyzja SKO Beata Głozak 22.01.2024 16:02 Nie ma przeszkód do budowy spalarni odpadów w Siedlcach. Taką decyzję podjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Utrzymało w mocy stanowisko prezydenta miasta Andrzeja Sitnika.

Spalarnia odpadów/zdjęcie ilustracyjne (autor: Flikr)

SKO utrzymało w mocy stanowisko prezydenta miasta Andrzeja Sitnika, który w sierpniu wydając decyzję środowiskową dał zielone światło do budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Od tego stanowiska odwołał się siedlecki Mostostal, organizacja ekologiczna i osoba prywatna. Teraz SKO przyznało rację samorządowi, nie dopatrując się żadnych uchybień.

- My tutaj jesteśmy przekonani do realizacji tej inwestycji. Wiemy, że ta inwestycja jest potrzebna dla mieszkańców miasta Siedlce. Prace są kontynuowane - Mówi prezeska Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Marzena Komar



Budowa spalarni w Siedlcach ma być sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponad 60 mln złotych to dotacja a drugie tyle pożyczka. Spalarnia ma powstać na terenach Przedsiębiorstwa Energetycznego przy ul. Starzyńskiego.

Według pierwotnego harmonogramu inwestycja ma ponad półroczne opóźnienie.

