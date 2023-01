Kolejne inteligentne pojemniki na śmieci w Ciechanowie. „System się sprawdził” Alicja Śmiecińska 23.01.2023 20:05 Inteligentne, bezdotykowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w Ciechanowie są już na kolejnych osiedlach. Pojawiły się przy ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych, Powstańców Wielkopolskich i Szwanke. To innowacyjny system, który bardzo się u nas sprawdził - mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

- Nastąpił wzrost poziomu selektywnej zbiórki wśród mieszkańców z 10 procent do 90 procent. On oczywiście tę segregację wymusza ze względu na to, że każdy mieszkaniec budynku wielorodzinnego ma kod i tylko wtedy pojemnik może się otworzyć, śmieci zostaną wyrzucone - tłumaczy Kosiński.





Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych otrzymało również nowoczesną śmieciarkę.

- To dla nas duże udogodnienie - zaznacza prezes Mirosław Szymańczyk. - Jest to tak zwana dwukomorówka, która w sposób zasadniczy umożliwi nam odbiór większej ilości odpadów, ale już selektywnej zbiórki. Nie musimy już dwa razy jeździć po dwie różne frakcje. Skończyła się anonimowość, jeżeli chodzi o wrzucanie śmieci. Każda kontrola, która stwierdzi, że nie dokonuje takiej selekcji, jaka powinna być, będzie wiązała się z konsekwencjami - mówi.

A kara to dwukrotność miesięcznej opłaty za śmieci.

Innowacyjny system segregacji odpadów po raz pierwszy został wprowadzony w Ciechanowie 3 lata temu na osiedlu Płońska. Dzięki takiemu miasto ma jedną z najniższych w Polsce opłat za odbiór śmieci. To 13 zł od osoby.

