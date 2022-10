Kolejna spalarnia odpadów powstanie w powiecie siedleckim? Aneta Borkowska 31.10.2022 11:19 13 samorządów z powiatu siedleckiego przygotowuje się do inwestycji na działce w Woli Suchożebrskiej, w sąsiedztwie istniejącego wysypiska. Związek komunalny Zielone Gminy chce zdobyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Zdjęcie ilustracyjne (autor: flikr.com)

Kompostownik i PSZOK w miałby powstać w dwa lata. W ciągu 4 lat - nowe składowisko. Związek komunalny "Zielone gminy" utworzony przez samorządy powiatu siedleckiego przygotowuje się do zagospodarowania 13 hektarów ziemi w Woli Suchożebrskiej w sąsiedztwie składowiska śmieci Zakładu Utylizacji Odpadów.

- To się zapełnia, więc musimy działać, żeby mieć gdzie wywozić - tłumaczy wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski.

- Związek Zielonych Gmin zlecił opracowanie warunków środowiskowych. Planujemy tam składowisko, kompostownik, PSZOK, no i oczywiście też w tych warunkach środowiskowych planujemy spalarnię. Jeżeli spalarnię wybuduje pan prezydent w mieście Siedlce to my nie musimy tego realizować - dodaje wójt

PSZOK i kompostownik miałyby kosztować około 700 tysięcy złotych. Nowe wysypisko to koszt rzędu 4 mln. Samorządy zamierzają pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a na wkład własny - złożyć się wspólnie. W związku komunalnym znalazło się 13 gmin. Nie przystąpiło do niego miasto Siedlce.