To będzie pierwszy publiczny żłobek w gminie Kotuń. Kiedy otwarcie? Beata Głozak 15.02.2024 22:18 Gmina Kotuń w powiecie siedleckim będzie miała pierwszy publiczny żłobek. Samorząd zamierza go otworzyć we wrześniu przyszłego roku. Opiekę w nim znajdzie 45 dzieci. Samorząd kończy przygotowywanie formalności i wkrótce ogłosi przetarg na budowę.

3 Miejsce, w którym ma stanąć pierwszy gminny żłobek (autor: RDC)

Od września w gminie Kotuń w powiecie siedleckim zacznie działać pierwszy publiczny żłobek. Opiekę w nim znajdzie 45 dzieci.

Wójt Grzegorz Góral informuje, że samorząd kończy przygotowywanie formalności i wkrótce ogłosi przetarg na budowę.

— Mamy opracowaną dokumentację techniczną. Myślę, że jeszcze w lutym będziemy występować o pozwolenie na budowę i po otrzymaniu pozwolenia na budowę, chcemy jeszcze w tym roku ogłosić przetarg i przystąpić do realizacji tej inwestycji. Koszt tego zadania, włącznie z wyposażeniem, to będzie ponad siedem milionów złotych — mówi Góral.

Budynek będzie nowy, z pełnym wyposażeniem towarzyszącym – zapleczem kuchennym i gabinetem pielęgniarki.

Stanie przy obecnym Zespole Oświatowym w Kotuniu, na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z Ogrodową.

Kiedy otwarcie żłobka?

Samorząd zamierza otworzyć żłobek we wrześniu przyszłego roku.

Wójt zaznacza, że jest już gotowa dokumentacja techniczna, a w lutym gmina chce wystąpić o pozwolenie na budowę.

— Planujemy, aby w tym żłobku mogło zostać otoczonych opieką 45 dzieci. Pełna infrastruktura towarzysząca, czyli i gabinet pielęgniarki, logopedy, blok żywieniowy. Budynek będzie w najnowszym standardzie, czyli będzie też energooszczędny — przekazuje.

Potrzebna placówka publiczna

W gminie działa jeden żłobek prywatny, ale chętnych do korzystania z niego jest więcej niż miejsc.

Publiczna placówka jest potrzebna — powiedziały naszej reporterce mieszkanki gminy.

Szacunkowy koszt żłobka to około 7 milionów złotych. Do tej pory samorząd zdobył dofinansowanie w wysokości półtora miliona z programu Maluch plus, ale władze gminy liczą, że ostatecznie środków zewnętrznych będzie więcej.

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak/DJ