Zarzuty dla sprawcy wypadku, w którym zginęła szefowa radomskiego sanepidu RDC 21.03.2023 12:04 Są zarzuty dla 59-letniego sprawcy wypadku drogowego, w którym zginęła była posłanka i szefowa radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska – poinformowała we wtorek rzeczniczka prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Prokurator powiedziała, że w oparciu o materiał dowodowy i opinię biegłego w poniedziałek 59-letni mieszkaniec Opatowa usłyszał zarzut umyślanego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - 59-latek, kierując samochodem marki Volvo, wykonał niedozwolony manewr wyprzedzania na oznakowanym skrzyżowaniu, jadąc z nadmierną prędkością, która wynosiła 151 km na godzinę, czym doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się mercedesem, którym kierowała Lucyna Wiśniewska – przekazała rzeczniczka. Była posłanka doznała wielonarządowych obrażeń i zmarła.

Kierowca volvo nie przyznał się, odmówił składania wyjaśnień; ma zatrzymane prawo jazdy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Pośmiertnie odznaczona

Do tragicznego wypadku doszło 30 października ub.r. na drodze krajowej nr 9 w Modrzejowicach, w okolicach Skaryszewa. Zginęła w nim szefowa radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska. Była lekarzem neurologiem. W latach 90. pełniła m.in. funkcję lekarza wojewódzkiego województwa radomskiego. Później została zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. Do 2005 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Należała do współtwórców radomskiej organizacji Środowiska Inicjatywa, działała w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. została wybrana do Sejmu V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu radomskiego. 27 kwietnia 2007 r. przeszła do Prawicy Rzeczypospolitej.

Lucyna Wiśniewska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Bene Merenti Civitas Radomiensis.

