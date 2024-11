Kierował 17-latek, 15-letni pasażer zginął. Jest śledztwo ws. wypadku w Skaryszewie Katarzyna Czarkowska 12.11.2024 11:02 Jest śledztwo sprawie tragicznego wypadku w Skaryszewie. W niedzielę przy ulicy Krasickiego zginął 15-letni chłopiec, a dwóch kolejnych nastolatków trafiło do szpitala. Autem podróżowali nastoletni obywatele Bułgarii. 17-letni kierowca nie miał uprawnień do kierowania samochodem.

Tragiczny wypadek w Skaryszewie (autor: OSP Skaryszew)

Śledczy badają okoliczności wypadku w Skaryszewie koło Radomia, w którym zginął 15-letni pasażer audi. Samochodem kierował 17-latek. Wraz z nim jechało trzech kolegów. Wszyscy to mieszkający w Polsce obywatele Bułgarii.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz, do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 22 na ulicy Krasickiego w Skaryszewie. 17-letni kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie.

— Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 17-latek kierujący pojazdem marki audi na ulicy Krasickiego najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Stracił panowanie nad autem. W aucie jechało czterech młodych mężczyzn. Niestety 15-latek zmarł — przekazała Jaśkiewicz.

15-letni pasażer zmarł po przewiezieniu do szpitala. Dwóch innych w wieku 17 lat odniosło obrażenia.

17-letni kierowca nie miał uprawnień do kierowania samochodem. Był trzeźwy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowelizację ustawy o ruchu drogowym, by m.in. umożliwić siedemnastolatkom ubieganie się o prawo jazdy, ale na okres próbny i pod rygorami. Pierwszy z nich to pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów. Poza tym młody kierowca, który uzyska już uprawniania, do osiągnięcia 18 roku życia będzie mógł prowadzić auto wyłącznie w towarzystwie dorosłego doświadczonego kierowcy.

