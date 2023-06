Szpital w Radomiu z problemami finansowymi. Rozwiązaniem kredyt w parabanku? Katarzyna Czarkowska 20.06.2023 17:46 Radomski Szpital Specjalistyczny utracił płynność finansową. Jego władze zamierzają wziąć kredyt w parabanku - i to kolejny. Dyrekcja wystosowała w tej sprawie wniosek do Rady Społecznej lecznicy z prośbą o zaopiniowanie. Chodzi o 20 mln zł długoterminowej pożyczki na 10 lat.

Radomski Szpital Specjalistyczny (autor: RSS/Facebook)

Dyrektor RSS zwrócił się z wnioskiem do członków Rady Społecznej lecznicy o zaopiniowanie 20 mln zł pożyczki długoterminowej. Szpital kredyt chce wziąć w parabanku.

- Na razie chcemy mieć opinię rady społecznej, ponieważ ona jest wiążąca i przede wszystkim czekamy na to, o ile wzrosną wyceny świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli zapowiedzi ministerstwa są prawdziwe i te świadczenia mają wzrosnąć tak diametralnie, jak przedstawia minister, to może żadna pożyczka nie będzie potrzebna - mówi wicedyrektor do spraw eksploatacji szpitala Jerzy Zawodnik.

Dodaje, że lecznica prowadziła już rozmowy z miastem w sprawie pomocy finansowej

- Może to miasto udzieli nam pożyczki. To byłoby najlepsze dla nas. Dzisiaj rozmawialiśmy ze skarbnikiem na ten temat, więc czekamy na jego odpowiedź. Mamy świadomość jakby pieniędzy, które może nie w tym roku, ale bezwzględnie w przyszłym roku miasto i tak będzie musiało wyłożyć na pokrycie ujemnego wyniku finansowego - wskazuje.



Nie ma się czego bać?

Sformułowanie „parabank” może być mrożące dla przeciętnego obywatela, ale to bezpieczny kredyt - uspokaja Zawodnik.

- To jest instytucja finansowa, która udziela kredytu. Kredytu, który jest zaciągany na warunkach korzystnych dla szpitala i dzisiaj na rynku lepszej oferty nie jesteśmy w stanie uzyskać. Banki komercyjne chcą uzyskać poręczenie organu założycielskiego. Organy założycielskie są niezbyt chętne do tego typu poręczeń, ponieważ każde poręczenie musi być zabezpieczone w budżecie - tłumaczy.



- Mieszkańcy Radomia mogą być spokojni - zapewnia dyrektor. - Szpital realizuje w pełnym zakresie swoje zobowiązania wobec usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia - zaznacza.

Jednym z powodów trudnej sytuacji finansowej RSS jest podniesienie najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wobec kontrahentów wynoszą obecnie ponad 26 mln zł, a długi z pożyczek - ponad 28 mln zł.

Czytaj też: Powiatowe inwestycje drogowe w Radomiu. „Priorytetem jest bezpieczeństwo”