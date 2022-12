Szkoła rodzenia w Radomiu wraca po dwóch latach pandemicznej przerwy Anna Orzeł 28.12.2022 17:28 Przestronne, wygodne sale, nowoczesny sprzęt i - co najważniejsze - profesjonalne, medyczne wsparcie. Po spowodowanej pandemią dwuletniej przerwie przyszli rodzice z Radomia wracają do szkoły rodzenia. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w Radomskim Centrum Rehabilitacji.

Szkoła rodzenia w Radomiu wraca po dwóch latach przerwy (autor: Anna Wróblewska/UM Radom)

- Nieznane budzi lęk - mówi dr Jacek Nita, szef oddziału ginekologii i położnictwa w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. - Przygotowana pacjentka, która wie, co się z nią będzie działo, która jest świadoma, jak przebiega poród, jak przebiega ciąża, na co trzeba zwrócić uwagę, jakie elementy są ważne, a jakie nieważne. Dlatego chcielibyśmy także jako lekarze spotykać się z pacjentkami w szkole rodzenia i przekazywać im tę wiedzę - wyjaśnia.



- Przyszłe mamy będą miały okazję poznać wiele technik, które pomogą im zmierzyć się ze stresem i bólem - tłumaczy Małgorzata Mijas, kierownik zakładu rehabilitacji. - Są to ćwiczenia głównie oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia poprawiające sylwetkę, zmniejszające dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Prowadzimy też naukę ćwiczeń przeciwzakrzepowych - wskazuje.





Grupy są otwarte, bez limitu uczestników. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek.

