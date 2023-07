Stadion Radomiaka w pełnym świetle reflektorów. „Próba generalna bez zarzutu” Katarzyna Czarkowska 19.07.2023 10:12 Pełne oświetlenie nowego stadionu Radomiaka testowali we wtorek 18 lipca specjaliści. Budowa dobiega końca, a obiekt większość odbiorów ma już za sobą. Ostatnie pozwolenie na użytkowanie ma zostać wydane w przyszłym tygodniu. — To jest naprawdę fajny, kompaktowy i funkcjonalny obiekt, którego nie będziemy się wstydzić — mówi wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński.

Na stadionie Radomiaka po raz pierwszy pojawiło się pełne oświetlenie sportowe. Trwająca siedem lat budowa stadionu dla Zielonych przy ulicy Struga dobiega końca.

Rafał Górski, dyrektor do spraw inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji potwierdza, że odbyły się pomiary natężenia światła.

— Jest badana jego intensywność, równomierność, tak żeby można było sporządzić protokół, który jest podstawą dla PZPN-u i telewizji, żeby na tym stadionie rozgrywać mecze piłkarskie — mówi Górski.

Dyrektor przyznał, że pozostały jeszcze drobne montaże i prace porządkowe przygotowujące do pierwszego meczu.

— Rozpoczęliśmy montaż systemu oznakowania stadionu, czyli to, żebyśmy na ścianach mieli wskazane, który sektor jest który, żebyśmy mieli wymalowane numery rzędów. Trwa spięcie systemu monitoringu do końca, żeby to wszystko razem funkcjonowało, by w pomieszczeniach bezpieczeństwa to wszystko było zgrane, tak aby na tym stadionie można było odbywać mecze piłkarskie przy udziale publiczności w sposób bezpieczny i pewny — dodaje.

Ostatni odbiór stadionu w Radomiu

Stadion Radomskiego Centrum Sportu większość odbiorów ma już za sobą. Ten ostatni, czyli pozwolenie na użytkowanie wydawane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ma zostać wydane w przyszłym tygodniu.

Według wiceprezydenta Mateusza Tyczyńskiego obiekt robi wrażenie.

— Długo na niego czekaliśmy, ale ten powrót na Struga 63, jeśli te trybuny się wypełnią, a wierzę, że się wypełnią, będzie naprawdę efektowny. To jest dobrej klasy obiekt na ekstraklasę. Wierzę, że te trybuny za bramkami kiedyś powstaną. Dzisiaj wyzwaniem jest to, żeby powstał sektor dla kibiców gości, natomiast to, co już widzimy, to jest naprawdę fajny, kompaktowy i funkcjonalny obiekt, którego nie będziemy się wstydzić — przyznaje Tyczyński.

Jak wspomniał Tyczyński na swoich mediach społecznościowych, próba generalna oświetlenia wypadła bez zarzutu.

Planowo pierwszy mecz na nowym stadionie ma się odbyć już 5 sierpnia. Radomiak zmierzy się z Cracovią w 3. kolejce Ekstrakasy.

