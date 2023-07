Sprawa masztu w Radomiu w MRiT. „Żądamy zaniechania tej budowy” Katarzyna Czarkowska 20.07.2023 20:59 Sprawa masztu telekomunikacyjnego przy ulicy Mostowej w Radomiu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Do ministra trafiło pismo od mieszkańców, którzy nie chcą w swojej okolicy takiej budowli. To ostateczny krok, na który przyszedł czas po protestach w urzędzie, na wojewódzkiej drodze czy sprzeciwie wysłanym do firmy, która za maszt odpowiada.

Sprawa masztu w Radomiu w MRiT (autor: RDC)

Pismo w sprawie spornego masztu telekomunikacyjnego przy ulicy Mostowej w Radomiu trafiło do Ministra Rozwoju i Technologii. Zanim jednak dokument dotarł na ministerialne biurko, mieszkańcy sąsiadujący z masztem kilkukrotnie wyrażali swoje niezadowolenie w związku z budową instalacji.

- Napisaliśmy pismo do Towerlink Poland, że nie chcemy tego masztu - mówi Barbara Wiedeńska, mieszkanka z Mostowej. - Nie chcemy ich usług, nikt nas nie pytał. Na przestrzeni 2,5 km istnieją, funkcjonują cztery maszty, nawet pięć, więc my rezygnujemy i nikt nas nie pytał, czy chcemy tych usług. My ich po prostu nie chcemy i żądamy zaniechania tej budowy. Rezygnujemy. Tym sposobem, ta lokalizacja, ta inwestycja traci status publicznego - tłumaczy.





W piątek mieszkańcy wyposażeni w tablice i transparenty z hasłami sprzeciwu zablokowali drogę wojewódzką numer 735. W środę zawitali do Urzędu Miejskiego. Zabrali ze sobą nawet taczkę, mówiąc, że jest przygotowana dla prezydenta Radosława Witkowskiego. Protestujący zarzucali władzom miasta i radnym brak zainteresowania ich sprawą.



- Nie możemy powiedzieć, że nie potraktowaliśmy mieszkańców poważnie, ponieważ ja spotykałem się z poszczególnymi grupami tych mieszkańców łącznie czterokrotnie. Tłumaczyłem, jak to wygląda. Na zasadzie przekonywania, wyjaśniania, informowania o tym, jakie są procedury. Pokazaliśmy, jaka jest ścieżka. Do końca wczorajszego dnia fizycznie pismo zostało wysłane do ministra rozwoju technologii o procedowanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego zmiany ostatecznej decyzji z Art. 161 - tłumaczy Michał Michalski, sekretarz Miasta Radomia. .

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma 30 dni na odniesienie się do pisma. Jak dowiedziało się RDC, do miasta właśnie wpłynął już kolejny wniosek o budowę następnego masztu telekomunikacyjnego, tym razem przy ulicy Brzustowskiej.

