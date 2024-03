Rolnicy protestują w Zwoleniu koło Radomia. Duże utrudnienia na DK 12 Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.03.2024 11:47 Protest rolników w Zwoleniu. Kolumna około 200 ciągników jedzie DK nr 12 do miejscowości Miodne. Utrudnienia mają potrwać do około 16:00.

Protest rolników (autor: RDC)

Rolnicy protestują w Zwoleniu koło Radomia. Ciągniki jadą drogą krajową nr 12 w kierunku miejscowości Miodne.

- Jedziemy 10 km na godzinę - mówi RDC organizator protestu Tomasz Świtka. - Jestem jakby na czele, bo z mikrofonem. Pozdrawiam i przepraszam kierowców oraz mieszkańców. Jedziemy powolutku, około 10 km/h, jednym pasem, więc w razie czego jest korytarz życia. Druga jezdnia w drugim kierunku jest przejezdna. Kierowcy jadą, pozdrawiają. Jedziemy w kierunku Miodnego - tłumaczy.



Z Miodnego rolnicy pojadą do miejscowości Sycyna, a później zawrócą z powrotem do Zwolenia. Utrudnienia będą też na DK 79. Protest zaplanowany jest do godz 16:00.

Od kilku tygodni trwają w Polsce, a także w innych krajach UE, protesty rolnicze. We wtorek rolnicy demonstrowali w Warszawie. Do stolicy zamierzają przyjechać też w najbliższą środę. Postulaty polskich rolników to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE, oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Europejski Zielony Ład wprowadza szereg wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa umożliwiających osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcji użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 procent areału ziemi pod uprawy ekologiczne.

Czytaj też: Premier zapowiedział stworzenie listy „polskich postulatów” Zielonego Ładu z rolnikami