Premier zapowiedział stworzenie listy „polskich postulatów” Zielonego Ładu z rolnikami RDC 29.02.2024 18:57 Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek wieczorem, że wraz z rolnikami zostanie przygotowana lista polskich postulatów zmian w europejskim Zielonym Ładzie. Dodał, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów Zielonego Ładu jeśli nie zostaną one zmienione.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej, po zakończeniu Szczytu Rolniczego (autor: PAP/Leszek Szymański)

— Wiadomo, że nie chodzi o to żeby obalić, czy wyrzucić cały Zielony Ład, ale tak na prawdę wszystkie praktycznie zapisy w Zielonym Ładzie dotyczące rolnictwa są szczególnie teraz w okresie wojny i bezcłowego obrotu (z Ukrainą) są kolejnym ciosem i muszą być zawieszone lub wycofane — mówił szef rządu na czwartkowej konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielami rolników.

Donald Tusk podkreślił, że rolnicy są jednomyślni, by Zielony Ład był opatrzony warunkiem warunkowości, przymusu, że jeśli nie wykona się pewnych działań , to np. mogą zostać wstrzymane dopłaty.

— Musimy od tego odstąpić. Rolnicy są gotowi w sposób elastyczny, ewolucyjny realizować Zielony Ład tam gdzie jest to możliwe, tam gdzie jest to zrozumiałe dla nich, nawet od razu, ale nie zgadzają się i - jestem po ich stronie - na przymusowe egzekwowanie zapisów, które nie do końca są racjonalne a z punktu widzenia polskiego rolnictwa są delikatnie mówiąc przesadzone — dodał.

Premier poinformował, że wraz z rolnikami przygotowana zostanie lista „polskich postulatów”. Dodał, że ma ona być opatrzona informacją, że „polskie rolnictwo nie będzie zainteresowane, nie będzie respektowało zapisów jeśli nie ulegną one zmianie”.

