„Czekamy na konkrety”. Rolnicy bez porozumienia po spotkaniu z premierem RDC 29.02.2024 18:33 Nie ma porozumienia po spotkaniu premiera Donalda Tuska z organizacjami rolniczymi w Warszawie — poinformowali przedstawiciele protestujących rolników. Zadeklarowali, że protesty będą trwały.

Rolnicy bez porozumienia po spotkaniu z premierem Tuskiem? (autor: PAP/Tomasz Gzell)

— Są deklaracje pana premiera, że musi podjąć pewne kroki w sprawie zamknięcia granicy i Zielonego Ładu. Wytłumaczył szczegółowo konsekwencje zamknięcia granicy i Zielonego Ładu. To była bardzo konstruktywna rozmowa i duże światło w tunelu, żeby zażegnać to co się dzieje — relacjonował jeden z przedstawicieli rolników, Andrzej Sobociński.

— Czekamy na konkrety — mówił inny z rolników, Szczepan Wójcik. Jak dodał, premier Tusk nie zostawił złudzeń, że jeśli Zielony Ład zostanie obalony, to nie będzie np. dopłat bezpośrednich.

Jak mówili inni uczestnicy rozmów, premier wyjaśniał, że nawet czasowe zamknięcie granicy z Ukrainą nie rozwiąże problemu, ponieważ poszkodowane zostaną inne branże.

Zadeklarowali, że rolnicze blokady będą trwały, i że protest planowany w Warszawie na 6 marca br. nie został odwołany.

Czytaj też: Komisja Europejska odblokowała środki z KPO dla Polski