Radomski Szpital podłączony do tlenu.Wszystkie łóżka ze specjalną instalacją Anna Orzeł 14.12.2022 20:38 Zakończyła się warta blisko 9 mln zł inwestycja. Do każdego ze szpitalnych łóżek doprowadzono instalację gazów medycznych. Przy wielu schorzeniach, zwłaszcza w czasie pandemii, tlen jest lekiem niezastąpionym.

Wszystkie łóżka w radomskim szpitalu ze specjalną instalacją tlenową (autor: RDC)

Zdaniem dr Wojciecha Dworzańskiego, dzięki inwestycji - i pacjenci, i lekarze - mogą czuć się bezpiecznie.

- Nie ma sytuacji, że pacjent, który ma pójść na jakikolwiek oddział a barierą jest to, że zostały dwa łóżka, które nie mają dostępu do tlenu. To inwestycja dla pacjentów i dla nas lekarzy. Nie musimy szukać miejsca dla tego pacjenta. To są najlepiej zainwestowane pieniądze w tym szpitalu - zaznacza lekarz.

To ważny i potrzebny projekt - mówi wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Prawie całą kwotę na inwestycję przekazał urząd wojewódzki.

- Blisko 8,5 miliona złotych czyli 99% wartości całej inwestycji, trafiło tutaj do Radomia i dzięki temu jest znakomita poprawa bezpieczeństwa pacjentów, komfortu leczenia, komfortu pobytu w radomskim szpitalu. To bardzo potrzebna inwestycja i cieszę się, że rządowe pieniądze ją mogły wesprzeć - dodaje wicewojewoda.

Dodatkowo, przy każdym szpitalnym łóżku zainstalowano system przywoływania personelu i oświetlenie ledowe.

