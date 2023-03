Powstanie nowa droga łącząca Radom z trasą S7 RDC 24.03.2023 19:15 Będzie nowa droga łącząca Radom z trasą S7. Samorządy województwa i miasta ogłosiły przetarg na jej opracowanie. Jak mówi wiceprezydent miasta jest to ważne z tego względu, że obecnie węzeł Radom Zachód na trasie S7 ma „Radom” tylko w nazwie.

Będzie nowa droga łącząca Radom z trasą S7 (autor: Zdjęcie ilustracyjne/GDDKiA Warszawa)

Pojawi się nowa droga łącząca miasto Radom z trasą S7. Został już ogłoszony przetarg na jej opracowanie.

– Pierwsza sprawa to na pewno odkorkowanie wjazdu lokalnego do Radomia przez ulicę Przytycką od strony Milejowic. To ważna droga, stanowiąca połączenie węzła Radom Zachód, który w Radomiu jest tylko z nazwy, z miastem. Dziś cały ten ruch „pcha się” w ulicę Przytycką – mówi wiceprezydent miasta Mateusz Tyczyński.

Nowa arteria będzie wchodziła w skład drogi wojewódzkiej numer 740. To już kolejna inicjatywa w tym obszarze.

– Kolejne miliony mamy zabezpieczone, jeżeli chodzi o drogę w samym Zakrzewie do kościoła. W samym centrum będzie gruntowna wymiana podbudowy drogi – informuje wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski.

Sygnatariusze umowy przewidują, że trasa może zostać zaprojektowana w ciągu półtora roku.

