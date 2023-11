Nowości w siatce połączeń lotniska w Radomiu. Dokąd polecimy latem?

Nowości w wakacyjnej siatce połączeń lotniska w Radomiu. Z mazowieckiego portu polecimy latem do Ochrydy w Macedonii oraz do Podgoricy - stolicy Czarnogóry. LOT zapowiedział także przywrócenie sezonowych letnich połączeń. Chodzi o rejsy do stolicy Albanii - Tirany - oraz do Prewezy w Grecji.