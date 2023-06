Nie żyje mężczyzna, który wpadł do wykopu. Jest śledztwo prokuratury Iwona Rodziewicz-Ornoch 14.06.2023 15:26 Prokuratura Okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w gminie Jastrzębia. Wczoraj w miejscowości Wólka Lesiowska 42-letni mężczyzna został przysypany ziemią w kilkumetrowym wykopie. Mężczyzna był ratowany przez służby, jednak zmarł po dojeździe do szpitala.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo. (autor: Rafał T / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

Mężczyzna, który wpadł do wykopu brał udział w pracach przy budowie drogi.

— Był prowadzony wykop, w którym to znajdował się pokrzywdzony i został on zasypany. Po przewiezieniu do szpitala mężczyzna zmarł. W sprawie tej wszczęto śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, jak również będzie wyjaśniane czy w związku z tym, że jest to wypadek przy pracy, był y należycie przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy — mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Agnieszka Borkowska.

— Akcja ratunkowa nie była łatwa — przyznaje Łukasz Osiński z radomskiej straży pożarnej. — Uczestniczyło w sumie siedem zastępów, dwudziestu dwóch do tego policja, pogotowie, służby, które miały ustalić przyczynę zawaliska. Podczas prac mężczyzna został zasypany, myśmy go wykopywali ewakuowali z tego wykopu. Przyjechało pogotowie, prowadziło czynności resuscytacyjne — dodaje.

W sprawie nikt nie został zatrzymany, ani nikt nie usłyszał zarzutów. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi do 5 lat więzienia.

