Drożej za komunikację i parkowanie. Radomscy radni przegłosowali podwyżki Anna Orzeł 28.11.2022 19:28 Radom z droższymi biletami za przejazdy komunikacją miejską i wyższymi cenami za parkowanie w miejskiej strefie. Bez zmian pozostanie natomiast podatek od nieruchomości, opłata za żłobki i odbiór śmieci. Radomscy radni głosowali dziś nad serią rozważanych podwyżek.

Ratusz w Radomiu (autor: Rafał T/Wikimedia Commons)

Radni zgodzili się na podniesienie cen biletów na komunikację miejską. Od 1 marca przyszłego roku jednorazowy bilet normalny będzie kosztował 3 złote i 60 groszy. Teraz pasażer płaci 3 złote.

Miasto swoją propozycję argumentowało tym, że brak wyższych wpływów skutkowałby obniżeniem jakości świadczonych usług i zmniejszeniem liczby połączeń.

- Radni podjęli właściwą decyzję - mówi szef zakładowej Solidarności w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Radomiu Marek Kicior. - Ma to niebagatelny wpływ na naszą przyszłość, na miejsca pracy, a przede wszystkim na odbudowę taboru. Jak to są niesamowite pieniądze. Jeszcze trzy lata temu 1,8 mln zł jedna sztuka, teraz blisko 3 mln zł. No cieszymy się, że ten krok pierwszy jest osiągnięty - tłumaczy.



Zdaniem wiceprezydenta Mateusza Tyczyńskiego, podwyżki cen biletów przyniosą do budżetu dodatkowe pięć milionów złotych.

- To pozwoli na ustabilizowanie sytuacji w MPK, bo przecież ta firma, żeby funkcjonować, też potrzebuje pieniędzy, a naprawdę dla radomian to nie będzie za bardzo odczuwalne w kieszeni - wskazuje.

Droższe parkowanie

Jeszcze w tym roku radomianie zapłacą też więcej za parkowanie w centrum miasta. Radni uznali, że 3 złote 60 groszy za godzinę postoju w strefie to odpowiednia cena i dali podwyżce "zielone światło". Od dekady opłata wynosiła 2 złote 40 groszy.

- Niska cena za parkowanie w śródmieściu nie wymuszała rotacji samochodów i pora było to zmienić - tłumaczy wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński. - Opłata za pierwszą godzinę w strefie płatnego parkowania powinna być przynajmniej równa cenie biletu jednorazowego. To jest tak ogólnie przyjęte, żeby była równowaga pomiędzy transportem samochodowym a transportem zbiorowym. Myślę, że też cieszą się ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w centrum miasta, bo ten ruch w strefie, rotacja na miejscach parkingowych, mam nadzieję, że się zwiększy - mówi.

Podwyżka opłat za parkowanie w centrum miasta to według urzędników 2 dodatkowe miliony złotych w budżecie miasta.

Bez podwyżki podatku od nieruchomości

Radni nie wyrazili natomiast zgody na podniesienie podatku od nieruchomości. Kolejna próba podniesienia opłaty dopiero za rok.

Podatek - zgodnie z planem ratusza - miał wzrosnąć o poziom inflacji, czyli o niespełna 18 procent. Dałoby to 16 milionów złotych w budżecie miasta.

- Skoro pieniędzy nie będzie, nie będzie też inwestycyjnego planu B - mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski. - Proponowałem, żeby te 16 mln zł wprost przełożyć na małe inwestycje, takie jak radomski program drogowy, radomski program chodnikowy, budowa ulicy Piwnej i Zgodnej czy też remont w naszym szpitalu specjalistycznym przy ulicy Tochtermana - wyjaśnia.





Samorządowcy nie zgodzili się dziś także na pobieranie opłat od klubów sportowych za korzystanie z hal i sal gimnastycznych. Nie przegłosowali też podwyżek za żłobki i odbiór śmieci.

