Miał tam zabłądzić król Kazimierz Wielki. W Borkowicach powstaje specjalna wieża widokowa Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.03.2024 18:27 W Borkowicach w powiecie przysuskim powstaje stylizowana na średniowieczną basztę wieża widokowa. Ma mieć ponad 12 metrów wysokości i być gotowa już w maju bieżącego roku. Według legendy, w tym miejscu zabłądził król Kazimierz Wielki na polowaniu. — Widok z Krakowej Góry przypominał mu widok ze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie — mówi Wójt gminy Borkowice Robert Fidos.

3 W Borkowicach powstaje wieża widokowa (autor: Urząd Gminy w Borkowicach)

Wieża widokowa stylizowana na średniowieczną basztę powstaje w Borkowicach w powiecie przysuskim. Jak się dowiedzieliśmy, ma już być gotowa w maju.

Wójt gminy Borkowice Robert Fidos podkreśla, że widoki będzie można podziwiać z Krakowej Góry, czyli miejsca, gdzie jak głosi legenda, zabłądził tam król Kazimierz Wielki.

— Jak mówi legenda, zabłądził w tym miejscu król Kazimierz Wielki na polowaniu. Widok z Krakowej Góry przypominał mu widok ze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Od tej pory to wzniesienie o wysokości 280 metrów nosi nazwę Krakowa Góra — mówi Fidos.

Jak będzie wyglądać wieża?

Jak dodaje wójt, baszta ma mieć ponad 12 metrów wysokości i 5,5 metra średnicy.

— Baszta będzie kamienna z piaskowca, na zewnątrz będzie to nieregularny piaskowiec, u góry będzie taras widokowy. Będzie również kamera monitorująca okoliczne lasy. W środku będzie rura, a do niej zamocowane schody do góry — opisuje Fidos.

Na dole baszty będzie wystawa herbów byłych właścicieli dóbr rycerskich Borkowice. W przyszłym roku w pobliżu baszty ma powstać Amfiteatr Leśny ze sceną plenerową.

