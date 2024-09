Dwie premiery wieczorem w Polskim Radiu RDC! RDC 23.09.2024 17:27 Premierowe audycje dziś w Polskim Radiu RDC. O 19:00 zapraszamy na pierwszy odcinek „Pomiędzy”, czyli program Mikołaja Woubisheta i Benjamina Diamouténé. O 20:00 zadebiutuje na naszej antenie Andrzej Saramonowicz. Zapraszamy!

Mikołaj Woubishet, Benjamin Diamouténé, Andrzej Saramonowicz (autor: RDC)

Polskie Radio RDC od dziś z nową, jesienną ramówką. O 19:00 zapraszamy na nowy format aktorów Benjamina Diamoutene i Mikołaja Woubisheta „Pomiędzy”. Audycja będzie dotykać spraw z pogranicza kultury i rozwoju osobistego z afro-polskiej perspektywy. Kolejna nowość na antenie Polskiego Radia RDC to program polskiego reżysera i scenarzysty Andrzeja Saramonowicza, który zabierze słuchaczy w świat kultury, filmu i muzyki. Na tę audycję zapraszamy o 20:00.

„Pomiędzy” to nowa audycja kulturalna, której bohaterami są ludzie, którzy w jakiś sposób znajdują się „pomiędzy”. Pomiędzy dwiema ojczyznami, często kontynentami, kulturami, ale także pomiędzy różnymi aktywnościami. Goście to ludzie pasji, którzy swoimi działaniami inspirują innych. Będą dzielić się swoimi historiami oraz inspirować działaniami, a prowadzący zadbają o przyjazną atmosferę, istotne pytania oraz intrygującą muzykę.

Gospodarzami audycji są: Mikołaj Woubishet i Benjamin Diamouténé.

Mikołaj Woubishet to aktor, instruktor teatralny oraz coach.Związany z takimi teatrami jak Teatr Muzyczny Capitol, warszawski Teatr Komedia oraz Syrena. Nie obce jest mu także granie przed kamerą ani mikrofonem (dubbing). Laureat Grand Prix XXIX Przeglądu Piosenki Aktorskiej, ojciec dwóch młodych artystów, kocha podróże i głębokie rozmowy.

Benjamin Diamouténé - tancerz, aktor, model i felietonista. Przez taniec trafił do branży reklamowej, a od komercji była już niedaleka droga do aktorstwa, teatru czy dubbingu.Ma na koncie udział w wielu reklamach, gościnne występy w teatrach i powiększającą się listę ról w branży dubbingowej. Z wykształcenia politolog.W życiu prywatnym łączy zamiłowanie do natury i wielorakiego ruchu z rozwojem wewnętrznym i podróżami. Jego zaangażowanie w kwestie społeczne uzewnętrznia się udziałem w projektach o takiej tematyce i współpracą z organizacjami działającymi na płaszczyźnie edukacyjnej.

Andrzej Saramonowicz to polski scenarzysta, reżyser, producent, dziennikarz, pisarz i dramaturg. Twórca popularnych komedii – Testosteron, Lejdis i Idealny facet dla mojej dziewczyny.

Dziś gościem reżysera będzie pisarz, scenarzysta, dramaturg, krytyk filmowy, publicysta, wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - Michał Komar. W audycji będzie m.in. o tym, jak dziś mówić o uczuciach patriotycznych? O miłości do ojczyzny? Czy w ogóle warto odnajdywać w sobie takie uczucia? Jak sobie poradzić z zażenowaniem wobec konieczności używania pojęć, którym cyniczni i nieuczciwi politycy odwrócili sensy?

Polskiego Radia RDC możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.