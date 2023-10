Na tory WKD runęło drzewo. Ruch pociągów został wstrzymany RDC 07.10.2023 09:45 Drzewo runęło na torowisko WKD na odcinku Komorów - Pruszków. Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany. W związku z uszkodzeniem trakcji na ten moment, nie możemy oszacować ile potrwają utrudnienia - poinformował rzecznik PSP w Pruszkowie Karol Kroć.

Pociąg WKD (autor: Janusz Jakubowski/flickr)

„Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że z powodu przewrócenia się drzewa na torowisko na odcinku Komorów - Pruszków WKD (ok. godz. 8:30) uszkodzeniu uległa sieć trakcyjna nad obydwoma torami. Ruch pociągów na odcinku Komorów - Pruszków WKD został wstrzymany do odwołania w obydwu kierunkach. Powyższe oznacza również wstrzymanie ruchu w obydwu kierunkach pomiędzy Komorowem i Warszawą. Uszkodzona sieć trakcyjna na odcinku Komorów - Pruszków WKD może również spowodować utrudnienia w zasilaniu na odcinku Komorów - Podkowa Leśna Główna, realizowanym dotychczas z podstacji trakcyjnej w Pruszkowie. Trwają czynności związane z usunięciem drzewa, co umożliwi podjęcie naprawy sieci trakcyjnej w miejscu uszkodzenia” – poinformowała w sobotę Warszawska Kolej Dojazdowa.

Zdarzenie potwierdził rzecznik PSP w Pruszkowie Karol Kroć. - Na miejscu pracują już dwa zastępy strażaków. Opracowywany jest plan usunięcia drzewa. W związku z uszkodzeniem trakcji potrzebna będzie też pomoc techników - na miejsce udaje się pociąg sieciowy. Na ten moment, nie możemy oszacować ile potrwają utrudnienia – powiedział.

