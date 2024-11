Afera w Collegium Humanum. Zarzuty dla prorektora, jego żony i byłego europosła RDC 15.11.2024 10:03 Michałowi J. – prorektorowi dawnej uczelni Collegium Humanum zarzucono popełnienie 22 czynów, natomiast jego żonie Katarzynie J., która zajmowała się rekrutacją studentów zarzucono popełnienie 30 czynów — poinformowała prok. Katarzyna Calów–Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Byłemu europosłowi Karolowi K. przedstawiono zarzuty korupcyjne.

Zarzuty dla prorektora d. Collegium Humanum i jego żony oraz b. europosła Karola K. (autor: Panek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Prokurator Katarzyna Calów–Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej przekazała, że osoby te miały dopuścić się „szeregu czynów związanych z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA), Doctor of Business Administration (DBA) oraz Doctor of Laws (LL.D.)”.

Zarzuty dla byłego europosła

Karolowi K. przedstawiono zarzuty korupcyjne związane z powoływaniem się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w celu uzyskania pozytywnych opinii na prowadzenie filii dawnej uczelni Collegium Humanum w Pradze, Bratysławie i Andiżanie, a w przypadku filii na Słowacji, pozytywnego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania opinii na kierunku pedagogika.

Karol K. miał dopuścić się tego czynu w zamian za korzyść majątkową w postaci opłacenia przez Pawła Cz. raportu sondażowego na kwotę 14.760,00 zł oraz bilbordów wyborczych do Parlamentu Europejskiego na kwotę 22.195,35 zł.

Prezydent Wrocławia z zarzutami

Zarzuty w tej sprawie usłyszał również prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (wyraził zgodę na podawanie pełnych danych), a także przewodniczący rady nadzorczej portu lotniczego we Wrocławiu Marian D.

Prokurator zastosował wobec Jacka Sutryka, Mariana D. i Karola K. poręczenie majątkowe w wysokości od 50 do 200 tys. złotych, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Natomiast wobec Katarzyny J. i Michała J. skierowano wnioski o tymczasowy areszt.

Aktualnie w toku śledztwa, we wszystkich jego wątkach zarzuty przedstawiono łącznie 55 podejrzanym.

