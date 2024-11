Amerykanista o zwycięstwie Donalda Trumpa: Amerykanie chcą powrotu do tradycji Miłosz Kuter 06.11.2024 13:32 Amerykanie chcą powrotu do tradycji – to według amerykanisty prof. Zbigniewa Lewickiego główny powód jego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Według wstępnych wyników kandydat Republikanów zdobył 277 głosów elektorskich, czyli siedem ponad wymagane minimum. Kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris obecnie ma według AP 224 głosy elektorskie.

Donald Trump wygrywa wybory prezydenckie w USA - podała w środę agencja AP, powołując się na własne obliczenia. Kandydat Republikanów zdobył 277 głosów elektorskich, czyli siedem ponad wymagane minimum. Kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris obecnie ma według AP 224 głosy elektorskie.

Kandydat Republikanów wygrał w trzech kluczowych wahających się stanach, w tym w najcenniejszej - Pensylwanii. Wstępne wyniki wyborów skomentował na naszej antenie amerykanista prof. Zbigniew Lewicki.

– Odpowiadał potrzebom Amerykanów powrotu do tradycyjnego systemu zarządzania, do tradycyjnej wiary, do tradycyjnego sposobu myślenia, do tego, czym jest w istocie Ameryka – tłumaczył.



Wygrana Donalda Trumpa oznacza także zmiany w relacjach Stany Zjednoczone - Polska.

Jak mówił Lewicki, nasi politycy odpowiedzialni za sprawy zagraniczne nie są na to gotowi.

– Nikt z nich nie ma sensownych, głębokich kontaktów z Republikanami. I nagle będziemy musieli budować politykę polsko-amerykańską na zupełnie nowych zasadach. My jako Polska będziemy mieli z tym naprawdę duży problem – wyjaśnił.



Wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej, poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski powiedział natomiast, że wygrana Trumpa oznacza dla Polski dalsze zakupy militarne.



– Z punktu widzenia Polski i obronności to oczywiście jest kontynuacja polityki niewątpliwie zakupowej, bo to jest coś co na pewno Donalda Trumpa będzie bardzo interesowało, co byśmy w tych programach zbrojeniowych, zakupach pozostali, trwali – wskazał.

Choć nie ogłoszono jeszcze ostatecznych wyników wyborów, gratulacje złożyli Trumpowi m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także przywódcy wielu krajów, w tym prezydenci Polski, Ukrainy i Francji oraz premierzy Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

