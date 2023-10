Prezydent: wybory to test, na ile jesteśmy demokratycznym społeczeństwem RDC 16.10.2023 15:49 Wybory są swoistym testem tego, na ile jesteśmy demokratycznym, dojrzałym społeczeństwem, okrzepłym w decydowaniu o sobie. Bardzo dziękuję wszystkim rodakom, którzy poszli oddać swój głos – powiedział w poniedziałek w Rzymie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda o wyborach (autor: Andrzej Lange/PAP)

W poniedziałkowym oświadczeniu dla mediów prezydent Andrzej Duda podkreślił, że niedzielne wybory parlamentarne były świętem demokracji z prawdziwego zdarzenia.

Wskazał na gigantyczną frekwencję. Jak zauważył, była ona najwyższa w długim okresie wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. – Apelowałem o tę frekwencję i (...) bardzo za nią dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy poszliście oddać swój głos – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że były osoby, które aby zagłosować, ;czekały do późnych godzin nocnych. – Dziękuję za to, bo to był bardzo ważny moment – powiedział prezydent. Dodał, że każde wybory są swoistym testem tego, na ile jesteśmy demokratyczny społeczeństwem, społeczeństwem dojrzałym, na ile jesteśmy społeczeństwem okrzepłym w decydowaniu o sobie.

Wybory są swoistym testem tego, na ile jesteśmy demokratycznym, dojrzałym społeczeństwem, okrzepłym w decydowaniu o sobie. Bardzo dziękuję wszystkim rodakom, którzy poszli oddać swój głos – powiedział w poniedziałek w Rzymie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent @AndrzejDuda w #Watykan: Wczoraj mieliśmy prawdziwe święto demokracji - wybory parlamentarne z gigantyczną frekwencją. Bardzo za to dziękuję wszystkim Państwu, którzy oddaliście swoje głosy!



Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. To były ważne… pic.twitter.com/XXiH5Jl3qw — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 16, 2023

Podziękował także wszystkim, którzy wzięli udział w referendum. – To były naprawdę bardzo ważne wybory i cieszę się, że oddaliśmy w nich głosy – dodał.

Prezydent o przebiegu wyborów

– Wczoraj rzeczywiście pokazaliśmy, mogę tak mówić, bo sam też brałem udział jako głosujący, a więc wyborca, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce – stwierdził prezydent.

Prezydent wskazał, że trzeba spokojnie czekać na wyniki. – Mam nadzieję, że jutro, gdzieś około południa, Państwowa Komisja Wyborcza zakończy już wszystkie zliczanie głosów i będzie mogła podać oficjalne wyniki – zaznaczył Duda. Podkreślił, że jest ogromnie wdzięczny wszystkim członkom komisji, za pracę, którą wykonali. – Dziękuję Państwowej Komisji Wyborczej – dodał.

– Co dla mnie najważniejsze, przy tak ogromnej frekwencji te wybory przebiegły spokojnie – wskazał. – Wiecie państwo, że jest sytuacja wojenna, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, że mamy atak hybrydowy ze strony białoruskiej, że tych potencjalnych możliwości ingerencji na różne sposoby w nasze wybory było bardzo dużo – powiedział.

– Dziękuję wszystkim, którzy dbali o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w tym czasie, którzy pilnowali bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - zarówno tego teleinformatycznego, jak i bezpieczeństwa bezpośrednio fizycznego – powiedział. Podkreślił, że to było bardzo ważne zadanie.

– Nic poważnego w tym czasie się nie stało. Oczywiście, był szereg jakichś drobnych incydentów, ale w aspekcie tego, co mogło się zdarzyć, były to naprawdę incydenty drobne – zaznaczył prezydent.

– Demokracja w Polsce jest stabilna. Cieszę się z tego ogromnie. Cieszę się, że jest ten głos polskiego społeczeństwa, jaka jest jego wola – powiedział Duda.

Zaznaczył, że coraz bardziej ona się rysuje, klaruje. – Z góry można powiedzieć, że tym, którzy zwyciężyli w wyborach z całego serca gratuluję. Wszystkim nowym posłom, nowym senatorom gratuluję i tym, którzy będą mieli mandaty w tym nowym parlamencie z całego serca gratuluję – podkreślił Duda.

Czytaj też: Są wyniki badania late poll Ipsos na podstawie 90 proc. głosów