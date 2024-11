Co z wolną Wigilią? „Obecny projekt nie jest zgodny z intencją wnioskodawców” RDC 27.11.2024 17:27 Projekt dot. wolnych Wigilii nie jest zgodny z intencją wnioskodawców i dopuszcza handel w niedziele – tak oceniła sprawozdawczyni komisji sejmowej Katarzyna Ueberhan. Posłanka w imieniu Lewicy złożyła w związku z tym poprawkę, która „wykreśla niedzielę handlową z tego projektu”.

Posiedzenie Sejmu (autor: Rafał Guz/PAP)

Projekt ustawy zawarty w druku nr 855 nie jest zgodny z intencją wnioskodawców i dopuszcza handel w niedziele – oceniła w środę w Sejmie, podczas drugiego czytania, sprawozdawczyni komisji Katarzyna Ueberhan.

Projekt Lewicy zakłada ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych.

Sprawozdawczyni Katarzyna Ueberhan podczas drugiego czytania przekazała, że we wtorek połączone komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt Lewicy. – W trakcie prac komisji złożono kilka poprawek. Dwie poprawki zostały przyjęte i stały się częścią projektu – wyjaśniła.

Jednocześnie posłanka oceniła, że ten projekt w zamyśle autorów miał być projektem o dodatkowym, wolnym dniu od pracy, jednak przyjęte poprawki są sprzeczne z duchem i intencją wnioskodawcą.

– Projekt ustawy zawarty w druku nr 855 nie jest zgodny z intencją wnioskodawców i dopuszcza handel w niedziele – zaznaczyła.

Posłanka w imieniu Lewicy złożyła poprawkę, która „wykreśla niedzielę handlową z tego projektu”.

We wtorek połączone komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny we wtorek pozytywnie zaopiniowały projekt Lewicy w sprawie ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Komisje opowiedziały się m.in. za poprawką KO, by nowe przepisy weszły w życie od 1 lutego 2025 r. oraz by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

Czytaj też: Schrony w Warszawie. Burmistrzowie w RDC o miejscach schronienia w stołecznych dzielnicach