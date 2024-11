Uważajmy na kieszonkowców na cmentarzach. Jak się uchronić? [SPRAWDŹ] RDC 02.11.2024 14:31 Nie wszyscy odwiedzają groby bliskich tylko po to, żeby zapalić tam znicz czy położyć kwiaty. Dla części osób jest to okres, w którym chcą się wzbogacić. Mowa tutaj szczególnie o kieszonkowcach czy różnego rodzaju oszustach - mówi kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Uważajmy na kieszonkowców grasujących na cmentarzach. Służby radzą, jak się uchronić (autor: PAP)

Do 4 listopada policja skieruje na drogi zdecydowanie więcej patroli. Do ich zadań będzie należeć głównie zapewnienie płynności ruchu na głównych trasach kraju, ale też na drogach prowadzących do cmentarzy.

Kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego KGP zwrócił uwagę na bezpieczeństwo osób, które odwiedzają groby bliskich. „Nie wszyscy odwiedzają groby bliskich tylko po to, żeby zapalić tam znicz czy położyć kwiaty. Dla części osób jest to okres, w którym chcą się wzbogacić. Mowa tutaj szczególnie o kieszonkowcach czy różnego rodzaju oszustach” - podkreślił.

Policjanci zarówno w środkach komunikacji zbiorowej, jak i na samych cmentarzach, będą obserwować, czy nie dochodzi do żadnych tego typu zdarzeń. Rzeczkowski, zwracając się do osób, które na cmentarze dojeżdżają swoimi samochodami, zaapelował, by nie zostawiali w widocznych miejscach wartościowych rzeczy, jak na przykład laptopy.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP stwierdził, że już od początku tygodnia policja zaobserwowała wzmożony ruch na cmentarzach. Przypomniał, że działania policjantów podczas okresu Wszystkich Świętych poświęcane będą zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wyjazdów, powrotów i odwiedzin bliskich na cmentarzach.

„W pierwszych dniach tego tygodnia niestety odnotowujemy też bardzo trudne statystyki. Jest to kolejne 10 osób, które zginęły w poniedziałek i wtorek na polskich drogach. Do tego w poniedziałek zatrzymaliśmy ponad 400 nietrzeźwych kierowców” - dodał.

W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 258 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a 286 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali 858 nietrzeźwych kierowców.

Zasady bezpieczeństwa

Stosując się do kilku niżej wskazanych zasad, możemy uniknąć przykrych sytuacji oraz niejednokrotnie wysokich kosztów.

Policjanci radzą:

Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy większej gotówki, kosztownej biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Chwila naszej nieuwagi i mogą one paść łupem złodzieja.

Na terenie cmentarza pilnujmy rzeczy osobistych, torebek, telefonów, itp. Nie spuszczajmy z nich wzroku, nie zostawiajmy na pomniku czy ławkach. W atmosferze zadumy i wspomnień, a także spotkań z długo niewidzianą rodziną, pozostawione bez opieki mogą stać się obiektem zainteresowania przestępców.

Uczulmy dzieci, aby na cmentarzu nie oddalały się od rodziców czy członków rodziny. Ustalmy zasady postępowania na wypadek, gdyby zgubiły się w tłumie, a także miejsce spotkania w takiej sytuacji. Uczmy zasady, że w razie potrzeby zawsze mogą zwrócić się o pomoc do policjanta, strażnika miejskiego lub innej umundurowanej osoby, np. harcerza czy ochroniarza.

Płacąc za zakupy "na przycmentarnych" straganach, róbmy to dyskretnie, nie ujawniając otoczeniu całej zawartości portfela. Pieniądze, karty płatnicze, dokumenty czy telefon komórkowy trzymajmy najlepiej w wewnętrznej kieszeni ubrania, co utrudni ewentualną próbę ich kradzieży.

Korzystając ze środków transportu publicznego zachowajmy szczególną czujność, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Kontrolujmy cały czas nasze torebki czy saszetki, aby nie utracić ich w tłoku i ścisku.

Z uwagi na możliwe korki i zatłoczone parkingi, jeśli to możliwe, korzystajmy ze specjalnie zorganizowanej komunikacji miejskiej i linii cmentarnych.

W związku z licznymi wyjazdami należy pamiętać, że pozostawione domy czy mieszkania to potencjalny cel dla włamywaczy, dlatego:

Wychodząc z mieszkania czy domu sprawdźmy, czy zamknęliśmy wszystkie drzwi i okna, w tym piwniczne i dachowe. Włączmy czujki ruchu i pamiętajmy o włączeniu alarmu.

Nie informujmy o wyjeździe w mediach społecznościowych, nigdy nie wiemy, kto i jak wykorzysta wiedzę, o tym że nie będzie nas w domu.

Poprośmy zaufanego sąsiada, aby zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie.

