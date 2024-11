Linie cmentarne na ulicach stolicy. Jak dojechać do nekropolii? [SPRAWDŹ] RDC 02.11.2024 10:17 W sobotę 2 i niedzielę 3 listopada niektóre linie będą kursowały częściej. Na swoich trasach pozostaną wybrane linie cmentarne, które dowiozą do wszystkich stołecznych nekropolii. Komunikacja miejska ma priorytet w rejonie cmentarzy.

W związku z okresem świątecznym od piątku na warszawskich ulicach jest 27 dodatkowych linii autobusowych i tramwajowych – niektóre z nich kursują z częstotliwością nawet co 1–2 minuty.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że niektórymi ulicami w sąsiedztwie cmentarzy przejadą wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej, taksówki oraz pojazdy dojeżdżających do posesji i posiadaczy identyfikatorów wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Samochody można zostawić na wyznaczonych parkingach. Ruchem kierują policjanci.

Największe zmiany ruchu wprowadzono wokół Cmentarzy: Bródnowskiego, Wojskowego i Powązkowskiego. Kierowcy nie przejadą ulicami wokół Cmentarza Bródnowskiego: św. Wincentego, Odrowąża, Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty. Na dwóch ostatnich zostaną zorganizowane parkingi.

Z kolei wybierający się na cmentarze Wojskowy i Powązkowski nie przejadą ulicami Powązkowską i Okopową w sąsiedztwie nekropolii. Tu parking powstał na jezdni ulicy Okopowej w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”, pomiędzy Anielewicza i Dziką.

Odwiedzający groby na Cmentarzu Północnym nie pojadą ulicą Wólczyńską od alei Reymonta do Wóycickiego. Powinni także pamiętać, że trwa przebudowa zbiegu ulic Arkuszowej i Estrady – ulica Estrady jest zamknięta po obu stronach skrzyżowania. Do parkingu przy Bramie Głównej cmentarza będzie można dojechać ulicą Wóycickiego od Pułkowej. Na parkingi przy bramach Zachodniej i Południowej – ulicą Trenów.

Komunikacją na cmentarze

"W sobotę i niedzielę, 2 i 3 listopada, na trasy wyjadą autobusy i tramwaje linii cmentarnych. Tramwajami linii C1 (Annopol – Cmentarz Wolski przez Most Gdański) oraz C6 (Żerań Wschodni – Cmentarz Wolski przez Most Śląsko-Dąbrowski) będzie można dojechać na Cmentarz Bródnowski i Wolski a C4 (Żerań Wschodni – pl. G. Narutowicza przez Most Śląsko-Dąbrowski) na Cmentarz Bródnowski" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii C09 będą kursowały z metra Młociny do bramy głównej Cmentarza Północnego, C40 natomiast z Młocin dojadą pod bramę południową i zachodnią Cmentarza Północnego. Autobusy linii C13 będą jeździły trasą między Cmentarzem Bródnowskim a Cmentarzem Wawrzyszewskim oraz bramą główną Cmentarza Północnego (przez Most Gdański). Na Cmentarz Północny i (do bramy głównej) i Wawrzyszewski oraz Wolski i prawosławny dojadą także autobusy linii C84 z przystanku PKP Wola (Wolska).

Częściej niż zwykle w weekendy będą kursowały tramwaje linii 3 oraz autobusy linii 169, 173, 180, 181, 183, 186 (tylko 2 listopada), 189, 500. Do obsługi linii 13 i 27 a także 110, 122, 169, 173, 181, 183, 212, 250 skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

Przygotowano także korekty w trasach autobusów ułatwiające dojazd na cmentarze. Autobusy linii 110 będą zatrzymywały się na ulicy Wólczyńskiej na przystanku w pobliżu bramy południowej Cmentarza Północnego; 161 w godzinach 9-17 będą podjeżdżały, w obydwu kierunkach, do cmentarza przy ulicy Izbickiej. W rozkładzie linii 173 znajdą się dodatkowe kursy na krótszej trasie do przystanku Brata Alberta, tym samym będzie więcej kursów do cmentarza w Marysinie Wawerskim.

Autobusy linii 250 będą podjeżdżały dodatkowo w godzinach 9-17 także pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego.

Autobusy przyspieszone 409 łączą dwie największe warszawskie nekropolie – Cmentarz Bródnowski i Cmentarz Północny. Dlatego w sobotę i niedzielę pojadą nieco inną trasą na Targówku (ulicami Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty) i zatrzymają się w pobliżu bramy cmentarza przy Chodeckiej. Natomiast na Bielanach nie będą dojeżdżały do bramy północnej Cmentarza Północnego oraz stacji metra Młociny. Trasa linii 500 będzie zmieniona – autobusy dojadą ulicą Powązkowską do obydwu powązkowskich nekropolii.

"Ułatwimy także dojazd do Cmentarza Południowego. W godzinach 9-17 wszystkie kursy linii 727 będą realizowane do tej nekropolii a autobusy zatrzymają się przy wszystkich bramach. Innymi trasami niż zwykle będą kursowały autobusy linii 737, L-4, L-5" - poinformował ZTM.

Cmentarze w Warszawie. Jak dojechać?

Na Cmentarz Bródnowski dojadą od ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C27, C69, M2 + C27, (120, 169 i 500 – tylko w kierunku Bródna do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej); ul. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25 a ul. Chodeckiej: C56, 126, 156, 169, (114, 145 – do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej).

Do Cmentarza Północnego dowiozą pod Bramę Główną (ul. Wóycickiego) dowiozą C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, 181, M1 + C09, pod Bramę Południową (ul. Wólczyńska): C40, C50, 110, 250, 409, M1 + C40 a pod Bramę Zachodnią (ul. Estrady): C40, C50, 110, 250, 409, M1 + C40.

Na Powązki Wojskowe dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C70, C80, C90, 103, 180, 186, 191, 409, M1 + C11 a na Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C70, C80, C90, 180, 191, 409, M1 + C11, (C1, 1, 22, 27 – do ulicy Okopowej).

Do Cmentarz Żydowskiego (przy ulicy Okopowej): C1, 1, 22, 27, M2 + 1/22, Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego: 20, 23, 24, M2 + 24 a na Cmentarz Prawosławny: C84, 167 w kierunku Stare Bemowo, 197 w kierunku Cmentarz Wolski.

Na Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C56, C70, C84, C88, 110, 116, 114, 203, 210, 250, 409, 26, 33, Z12, M1 + 26/33, Cmentarz Wolski: C1, C6, C12, C84, 105, 194, 197, 713, 716, 10, 11, 13, 26, 27, M2+10/11/13/26/27, Cmentarz Czerniakowski: 131, 164, 172, 180, 185, 189, 263, Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C89, 189, 193, M1 i Cmentarz Wilanowski: C89, 116, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519.

Do Palmir najlepiej dojechać: 81, M1 + C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone). Na Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 + 727, M1 + 737. W autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Na Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 710, 724, 742, Cmentarz w Pyrach: 209, 709, 715, 727, 737, 739, Cmentarz przy ul. Ryżowej: C89, 129, 178, 187, 191, 517, Cmentarz przy ul. Fasolowej: C89, 129, 178, 187, 189, 191, 517, Cmentarz w Gołąbkach:177, 194 a na Cmentarz na Tarchominie: C07, 133, 211.

Do Cmentarza w Rembertowie: C15, 115, 183, 514, Cmentarza w Marysinie Wawerskim: C15, 115, 173, (520 – do pętli Marysin), Cmentarza w Zerzniu: C15, 142, 702, Cmentarza w Radości: 161, 213 a do Cmentarza w Aleksandrowie: 161, 115, 142.

Czytaj też: Więcej policyjnych patroli na drogach. Wzmożone kontrole we Wszystkich Świętych