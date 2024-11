Zaduszki 2024. Wspominamy tych, którzy odeszli w minionych miesiącach RDC 02.11.2024 09:14 W Polskim Radiu RDC w Zaduszki wspominamy tych, którzy byli dla nas najbliżsi, a odeszli. W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy m.in. wybitnego pianistę Janusza Olejniczaka oraz wieloletnią dziennikarkę RDC redaktor Elżbietę Uzdańską. Wspominamy również inne osoby, które odeszły w minionych 12 miesiącach.

Dzień Zaduszny 2024 (autor: Paweł Supernak/PAP)

W Dzień Zaduszny wspominamy wszystkich tych, którzy odeszli z tego świata w minionych 12 miesiącach, a wśród nich osoby, które były związane z Polskim Radiem RDC.

WSPOMNIENIA TYCH, KÓTRZY ODESZLI | POSŁUCHAJ AUDYCJI

Elżbieta Uzdańska

Na początku października w wieku 77 lat zmarła wieloletnia dziennikarka i filar naszej anteny Elżbieta Uzdańska.

Jak wspomina wydawca programów RDC Julita Nobis, red. Uzdańska była dziennikarskim wzorem.

– Brała wszystkich młodych pod opiekę. To się rzadko zdarza teraz, naprawdę. Najpierw obserwowała, potem wybierała sobie osoby i po prostu przyciągała je do siebie i do swoich programów. Zawsze wspierała. Nawet jeżeli robiliśmy karygodne błędy, to nigdy się nie złościła, tylko delikatnie, żeby nikogo nie zniechęcić, mówiła o tym – mówi.

Dziennikarz Polskiego Radia RDC Robert Łuchniak wspomina, że Uzdańska przez wiele lat była jego sąsiadką i naprawdę dobrze wspomina te czasy.

– Zobaczyłem, jak bardzo ona reaguje na świat, jak ona go odbiera całą sobą i potem widziałem, jak te emocje potrafi przenieść na antenę. Też nazwać pewne rzeczy, zareagować na coś we wspaniały sposób. Różne rzeczy nas dotyczą, różne rzeczy nas oburzają, przejmują, bawią, a potem z tego mamy jakąś myśl, którą przenosimy do mikrofonu – mówi.

Elżbieta Uzdańska z Polskim Radiem RDC związana była od samego początku istnienia rozgłośni. Była publicystką, reportażystką, autorką wielu audycji o tematyce społecznej i miejskiej, m.in. cyklu „Kontrowersje” czy magazynu „Jest sprawa”, w którym od ponad 10 lat wsłuchiwała się w kwestie budzące kontrowersje oraz tematy wymagające głębszej dyskusji i wyjaśnienia.

Janusz Olejniczak

W połowie października zaś zmarł wybitny pianista, interpretator muzyki Fryderyka Chopina Janusz Olejniczak. W Polskim Radiu RDC prowadził wraz z Jerzym Kisielewskim audycję „Co słychać”?.

Wybitnego pianistę wspominał także w RDC maestro Jerzy Maksymiuk

– On grał koncert, który napisałem dla niego. Pamiętam wariacje w środku tego koncertu. Proponowałem szybsze tempo, a on grał w takim bardzo zwolnionym tempie. Było to dla mnie mniej bliskie, a potem zrozumiałem, że to nabiera znacznie większego sensu – wspomina Maksymiuk.

Janusz Olejniczak zmarł 20 października w wieku 72 lat.

Był jednym z pierwszych wykonawców muzyki Chopina na instrumentach historycznych. Wielokrotnie współpracował przy nagrywaniu muzyki do filmów w Polsce i w innych krajach. Nagrał większość partii fortepianowych do filmu „Chopin. Pragnienie miłości” i „Pianista”. Jako aktor wystąpił m.in. w roli Chopina w filmie Andrzeja Żuławskiego „Błękitna nuta”.

W 1999 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2005 roku z kolei uhonorowano go Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Maciej Damięcki

17 listopada 2013 roku w wieku 79 lat zmarł Maciej Damięcki. O śmierci aktora poinformowały jego dzieci, Matylda i Mateusz Damięccy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Syn Macieja Damięckiego zamieścił na swoim profilu na Facebooku czarno-białe zdjęcie ojca z krótkim podpisem: "Pa Tato". Na podobny gest zdobyła się Matylda Damięcka. Córka zmarłego opublikowała własnoręczny portret ojca i dopisała "Pa Tatku".

Damięcki zagrał w takich hitach jak "Szatan z siódmej klasy", "Stawka większa niż życie", "Rzeczpospolita babska", "Chłopi", "Rozmowy kontrolowane", "Dom", "Ekstradycja". W ostatnich latach był kojarzony z serialami "Plebania", "M jak miłość", "Bodo". Po raz ostatni na ekranie aktor wystąpił w świątecznym filmie "Uwierz w Mikołaja".

Paweł Huelle

27 listopada w wieku 66 lat zmarł Paweł Huelle – pisarz, poeta, dramatopisarz i krytyk literacki związany biografią tematyką twórczości z Gdańskiem. Huelle to autor m.in. powieści „Weiser Dawidek”, za którą w 1988 r. dostał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich.

Do jego najbardziej znanych książek należą także „Mercedes Benz. Z listów do Hrabala”, „Śpiewaj ogrody” i „Castrop”.

Za swoją twórczość został wyróżniony m.in. Paszportem POLITYKI, nagrodą Fundacji im. Kościelskich, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Ewa Wanat

13 grudnia w wieku 61 lat zmarła polska dziennikarka radiowa i telewizyjna Ewa Wanat, była redaktorka naczelna i dyrektorka programowa Polskiego Radia RDC w latach 2013–2015.

W 2013 roku została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce”. Była laureatką Nagrody Hiacynta 2010 „za dziennikarstwo otwarte, odważne, pełne otwartości na problemy społeczne”. Za książkę „Deutsche nasz. Reportaże berlińskie” przyznano jej Nagrodę im. Beaty Pawlak.

Izabella Cywińska

23 grudnia odeszła Izabella Cywińska – pierwszy minister kultury niepodległej Polski. Kierowała Teatrem Nowym w Poznaniu, ale też Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz Teatrem Ateneum w Warszawie. Realizowała spektakle w Teatrze Telewizji, a także produkcje filmowe jak serial "Boże podszewka".

Odznaczona Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski. Była też Honorową Obywatelką Poznania.

Janusz Gortat

19 grudnia zmarł w wieku 75 lat Janusz Gortat, pięściarz i trener, dwukrotny (1972 i 1976) brązowy medalista olimpijski w wadze półciężkiej, a także wicemistrz Europy (1973); stoczył 317 walk, z czego 272 wygrał.

Krzysztof Respondek

Aktor i artysta kabaretowy Krzysztof Respondek zmarł w wieku 54 lat 22 grudnia. Można go było oglądać w serialach „Barwy szczęścia” i „Agentki”. Pojawił się także m.in. w filmie „Magneto” (1993) Jana Jakuba Kolskiego. 1 stycznia 1999 r. został artystą kabaretu Rak.

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

W wieku 67 lat po ciężkiej chorobie 1 stycznia zmarł ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, duszpasterz osób niepełnosprawnych, prezes Fundacji im. Brata Alberta, działacz społeczny, duszpasterz Ormian-katolików.

W 2006 r. za działalność opozycyjną prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Janusz Majewski

10 stycznia zmarł Janusz Majewski – reżyser, scenarzysta i pisarz, wieloletni prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Miał 92 lata.

Zrealizował m.in. filmy "Zazdrość i medycyna", "Zaklęte rewiry", "Lekcja martwego języka", "Lokis. Rękopis profesora Wittembacha", "C.K. Dezerterzy", "Złoto dezerterów", "Królowa Bona", "Mała matura 1947", "Mrzonka", "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" oraz "Czarny Mercedes".

Tomasz Łubieński

W wieku 85 lat 15 marca zmarł Tomasz Łubieński – prozaik, dramaturg, eseista i tłumacz, redaktor naczelny miesięcznika "Nowe Książki", taternik i alpinista.

Był członkiem Związku Literatów Polskich (1972-1983), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), Polskiego PEN Clubu (od 1979). W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Tomasza Łubieńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maria Chwalibóg

15 marca zmarła Maria Chwalibóg – aktorka teatralna i filmowa. Zagrała ponad 80 ról filmowych i telewizyjnych, m.in. w „Matce Joannie od Aniołów”, „Poszukiwanym Poszukiwanej”, „Godzinach szczytu”, „Korczaku”, jednak najważniejszą w Jej dorobku artystycznym pozostanie niewątpliwie wybitna tytułowa rola w „Kobiecie samotnej” Agnieszki Holland, za którą została nagrodzona na festiwalu w Gdyni.

Ernest Bryll

16 marca w wieku 89 lat zmarł Ernest Bryll – poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz, krytyk filmowy i dyplomata.

Został odznaczony Orderem Kawalera Irlandzkiego Rodu Królewskiego O'Conor (1995) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Był laureatem szeregu nagród literackich, m.in.: Nagrody Czerwonej Róży (1961), Nagrody im. W. Broniewskiego w dziedzinie poezji (1964), Nagrody im. Stanisława Piętaka za tom poezji "Mazowsze" (1968) oraz Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (2009).

W 2010 r. został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w 2023 r. - Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Leszek Długosz

Po walce z chorobą nowotworową, w wieku 82 lat 23 marca zmarł w swoim domu w Krakowie Leszek Długosz. Był poetą, aktorem, pieśniarzem, kompozytorem, pianistą. W latach 1965-1978 współtworzył kabaret w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie. Był Kawalerem Orderu Orła Białego.

Od 2009 r. był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Został uhonorowany m.in. Tytułem Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Orderem Orła Białego. W 2022 r. otrzymał Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości.

Stanisława Ryster

W wieku 81 lat 23 marca zmarła Stanisława Ryster – dziennikarka, która przez ponad 30 lat prowadziła legendarny teleturniej „Wielka Gra”.

W 1998 r. otrzymała nagrodę Super Wiktor dla osobowości telewizyjnej za całokształt twórczości. Z kolei w 1999 r. uplasowała się na piątym miejscu w plebiscycie Telekamery.

Jerzy Piekarzewski

31 marca w wieku 90 lat zmarł honorowy prezes Polonii Warszawa Jerzy Piekarzewski. W 1955 roku został kierownikiem sekcji piłkarskiej Polonii, a następnie prezesem. W czasie jego prezesury drużyna w 1993 roku wróciła do najwyższej klasy rozrywkowej. W 1999 roku jako jedyny został wyróżniony tytułem honorowego prezesa klubu.

Zofia Kucówna

6 kwietnia w wieku 90 lat zmarła polska aktorka filmowa i teatralna Zofia Kucówna. Znana m.in. z ról w filmach „Wiano” Jana Łomnickiego, „Spirala” Krzysztofa Zanussiego i „Deszczowy lipiec” Leonarda Buczkowskiego, a także z seriali "„Egzamin z życia” i „Dom nad rozlewiskiem”.

Kucówna znana była także jako wykonawczyni piosenek m.in. z Kabaretu Starszych Panów i Agnieszki Osieckiej (śpiewała m.in. słynne "Kaziu, zakochaj się"), a także autorka książek "Zatrzymać czas" (1990, wznowiona w 2008 r.), "Zdarzenia potoczne" (1993), "Zapach szminki" (2000) oraz zbioru felietonów "Opowieści moje" (2000) i "Szara godzina" (2013). Przez wiele lat była wykładowczynią Akademii Teatralnej w Warszawie.

Jadwiga Staniszkis

15 kwietnia w wieku 82 lat zmarła socjolog i analityk polityczny prof. Jadwiga Staniszkis. Była specjalistką w dziedzinie socjologii polityki, teorii socjalizmu i postkomunizmu oraz transformacji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wykładała na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w kalifornijskim UCLA, na Harvardzie, w Michigan, a także w Chinach, Japonii i Tajwanie. Była też stypendystką w Wilson Center w Waszyngtonie.

W 2004 r. została laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jacek Zieliński

6 maja zmarł Jacek Zieliński, muzyk, współtwórca zespołu Skaldowie. W 2006 roku został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2014 nadano mu Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia artystyczne.

Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Jacka Zielińskiego ze Skaldów Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

Jan Ptaszyn Wróblewski

7 maja w wieku 88 lat zmarł legendarny muzyk jazzowy Jan Ptaszyn Wróblewski. Był wybitnym kompozytorem, aranżerem i dyrygentem, a także dziennikarzem i krytykiem muzycznym.

W 2012 r. został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury. Otrzymał także Paszport „Polityki” za 2016 r. jako Kreator Kultury. W tym samym roku dołączył do grona laureatów Nagrody Honorowej Koryfeusz Muzyk i Polskiej.

Jan A.P. Kaczmarek

21 maja odszedł Jan A.P. Kaczmarek. Polski kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel” zmarł w wieku 71 lat.

Był autorem muzyki do takich filmów, jak m.in.: „Całkowite zaćmienie” i „Plac Waszyngtona” Agnieszki Holland, „Hania” Janusza Kamińskiego, „Horsemen – jeźdźcy Apokalipsy” Jonasa Akerlunda, „Dzieci Ireny Sendlerowej” Johna Kenta Harrisona i „Aż po grób” Aarona Schneidera. W ostatnich latach skomponował muzykę m.in. do „Doliny Bogów” Lecha Majewskiego (2019), „Magnezji” Macieja Bochniaka (2020), „Śmierci Zygielbojma” Ryszarda Brylskiego (2021) i do „Van Gogha” Daniela Fridella.

Janusz Rewiński

1 czerwca w wieku 74 lat zmarł Janusz Rewiński. Szeroka publiczność kojarzy go z kreacji Miśka w Kabarecie Olgi Lipińskiej i Edwarda Nowaka w serialu "Tygrysy Europy".

Na wielkim ekranie zadebiutował w 1983 r. w "Snach i marzeniach" Pawła Pitery i Janusza Petelskiego w roli szefa redakcji telewizyjnej. Zagrał także m.in. bosmana Banka w "Podróżach Pana Kleksa" Krzysztofa Gradowskiego (1985), wiceministra Jerzego w "Uprowadzeniu Agaty" Marka Piwowskiego (1993), Stefana "Siarę" Siarzewskiego w "Kilerze" i "Kiler-ów 2-óch" Juliusza Machulskiego (1997 i 1999) oraz dyrektora banku w "Rysiu" Stanisława Tyma (2007).

Jan Szurmiej

3 czerwca w wieku 78 lat zmarł aktor, reżyser i choreograf Jan Szurmiej. Był głównym reżyserem Opery Wrocławskiej oraz starszym wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W latach 1992–1994 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Operetki Warszawskiej, której formułę artystyczną zmienił w Teatr Muzyczny „ROMA”, powracając do przedwojennej nazwy tego obiektu. W latach 1996–1997 reżyser Teatru Żydowskiego w Warszawie. Był twórcą i wieloletnim dyrektorem artystyczny Festiwalu im. Anny German w Zielonej Górze.

Marzena Kipiel-Sztuka

9 czerwca w wieku 58 lat odeszła aktorka teatralna i telewizyjna Marzena Kipiel-Sztuka.

W 1999 zyskała ogólnopolską popularność dzięki roli Haliny Kiepskiej w sitcomie Świat według Kiepskich. Wcześniej przez pół roku śpiewała w Omanie, a także pracowała jako sprzątaczka w Monachium. Przez lata wspierała akcje charytatywne organizowane przez policję z rodzinnej Legnicy. Za swoją działalność charytatywną otrzymała Krzyż Niepodległości z Gwiazdą klasy I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Andrzej Mularczyk

21 czerwca zmarł Andrzej Mularczyk, wybitny scenarzysta pamiętnych polskich filmów i seriali, pisarz, reportażysta, autor słuchowisk radiowych.

W latach 1970-77 Mularczyk był kierownikiem literackim Zespołu Filmowego Iluzjon. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej i laureatem Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii (2018).

Tadeusz Woźniak

7 lipca odszedł Tadeusz Woźniak, muzyk, kompozytor, wokalista autor i wykonawca "Zegarmistrza światła" (Nagroda Główna na FPP w Opolu, 1972), kolekcjoner starych zegarów. Miał 77 lat.

Komponował muzykę do filmów "Marcel wyrusza w świat" Krzysztofa Rynkiewicza, "Filemon i przyjaciele" Ryszarda Szymczaka i Ireneusza Czesnego, "Apteka Pod Orłem" Krzysztofa Miklaszewskiego, "Kochana córeczko" Ewy Żmigrodzkiej i Krzysztofa Zwolińskiego oraz odnowionej wersji "Pana Tadeusza" Ryszarda Ordyńskiego. Stworzył też muzykę m.in. do seriali "Plebania", "Tylko tato", "8 kontynent" i "Za siedmioma duchami".

Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. W 1994 r. przyznano mu w Bydgoszczy nagrodę Złotej Maski za osiągnięcia w dziedzinie muzyki teatralnej. W 2004 r. otrzymał nagrodę prezydenta RP "Piękniejsza Polska". Rok później odznaczono go brązowym medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis". Na swoim koncie miał również Złoty Krzyż Zasługi (2014 r.) oraz nagrodę im. Przemysława Gintrowskiego "Za Wolność w Kulturze" (2020 r.).

Jerzy Stuhr

9 lipca odszedł Jerzy Stuhr – aktor teatralny, dubbingowy i filmowy, reżyser, pedagog i pisarz, profesor sztuk teatralnych miał 77 lat.

Szeroką rozpoznawalność w Polsce zapewniła mu rola Maksa Paradysa w filmie Juliusza Machulskiego Seksmisja (1983). Umiejętności komediowe zaprezentował również w innych filmach z lat 80.: Kingsajz (1988), Dekalog X (1988) czy Obywatel Piszczyk (1989).

Jego zasługi artystyczne zostały docenione licznymi nagrodami, m.in. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką „Honoris Gratia”.

Andrzej Milczanowski

23 lipca w wieku 85 lat zmarł Andrzej Milczanowski. Był działaczem opozycyjnym w czasach PRL, a po 1989 roku w latach 1992-1995 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. W latach 1990-1992 był szefem Urzędu Ochrony Państwa.

Waldemar Marszałek

6 sierpnia odszedł wielokrotny mistrz sportów motorowodnych Waldemar Marszałek. Miał 82 lata. Był jednym z najlepszych i najsłynniejszych motorowodniaków w historii tego sportu.

W sumie wywalczył sześć tytułów mistrza świata, a łącznie miał w dorobku 27 medali mistrzostw globu i Europy. W latach 1998-2018 był samorządowcem, zasiadał w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Rena Rolska

27 sierpnia w wieku 92 lat odeszła piosenkarka Rena Rolska. Swój debiut sceniczny miała w 1955 roku jako solistka Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia podczas koncertu w ramach audycji radiowej „Zgaduj zgadula”.

W 1961 roku otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie za wykonanie utworu „Piosenka prawdę ci powie”. Była dwukrotną laureatką nagrody Złoty Mikrofon.

Franciszek Smuda

18 sierpnia w wieku 76 lat zmarł w Krakowie Franciszek Smuda, ps. Franz, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski (2009-12).

Przez lata mówiono o Smudzie, że ma wyjątkową umiejętność mobilizowania zawodników, wyzwalania w nich dodatkowej motywacji. „Trener musi mieć serce na dłoni, ale bat w ręku” – tak sam przedstawiał filozofię swojej pracy.

Robert Smoktunowicz

9 września w wieku 62 lat zmarł były senator PO Robert Smoktunowicz.

W latach 80. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie w Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Realnej. W 1995 r. pełnił funkcję doradcy prawnego ambasady Włoch w Polsce; w latach 1997–1998 współpracował z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. W 2000 r. został doradcą Andrzeja Olechowskiego i pełnomocnikiem jego komitetu wyborczego w wyborach prezydenckich. Był również członkiem rady krajowej i ekspertem prawnym PO.

Zbigniew Lew-Starowicz

13 września zmarł prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, wybitny polski seksuolog, psychiatra i psychoterapeuta, propagator edukacji seksualnej. Wieloletni Konsultant Krajowy z zakresu seksuologii. Miał 80 lat.

Był autorem i współautorem kilkuset publikacji z zakresu seksuologii i psychiatrii oraz kilku tysięcy artykułów popularnonaukowych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Orderem Odrodzenia Polski.

Felicjan Andrzejczak

18 września zmarł muzyk Felicjan Andrzejczak.

W latach 1982–1983 był wokalistą zespołu Budka Suflera, z którym wylansował przeboje: „Jolka, Jolka pamiętasz”, „Czas ołowiu” i „Noc komety”.

Po odejściu z Budki Suflera kontynuowała karierę solową, okazjonalnie tylko pojawiał się na koncertach Budki Suflera. Jako solista wydał kilka albumów, m.in. "Świat miłować" (1997), "Zauroczenia" (2002), "Na prowincji" (2006), "Biegnę jak maratończyk" (2009), "Czas przypływu" (2014).

Barbara Horawianka

20 września w wieku 94 lat zmarła aktorka teatralna i filmowa Barbara Horawianka. Znana m.in. z filmów: "Pociąg", "Samotność we dwoje", "Kochankowie z Marony".

Aktorka zostanie zapamiętana także z ról teatralnych, była m.in. Tytanią w "Śnie nocy letniej", Molly w "Operze za trzy grosze" oraz Podstoliną w "Zemście".

W 2007 r. otrzymała Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w 2013 za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej, a także działalność na rzecz przemian demokratycznych została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Leszek Moczulski

10 października w wieku 94 lat zmarł Leszek Moczulski – polityk, więzień polityczny PRL, założyciel Konfederacji Polski Niepodległej, historyk.

Był autorem licznych programów i broszur politycznych z lat 70. i 80.: „Program 44” (1976), „Rewolucja bez rewolucji” (1979), „Walka strajkowa w Polsce – rok 1980” (1980), „III Rzeczpospolita. Zarys ustroju politycznego” (1984), „Krajobraz przed bitwą” (1987).

Napisał także wiele książek historycznych, m.in. „Szpony czarnego orła” (1969), „Dylematy. Wstęp do historii politycznej Europy Zachodniej 1945-70” (1971), „Wojna polska 1939” (1972), „Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni” (1999), „Narodziny Międzymorza” (2008).

Jadwiga Barańska

24 października odeszła Jadwiga Barańska. Była wybitną aktorką filmową i teatralną. Największą sławę przyniosła jej rola Barbary Niechcic w „Nocach i dniach”.

Barańska wystąpiła też w filmach "Epilog norymberski" (1970, reż. Jerzy Antczak), "Trędowata" (1976, reż. Jerzy Hoffman), "Chopin. Pragnienie miłości" (2002, reż. Jerzy Antczak).

Elżbieta Zającówna

28 października w wieku 66 lat zmarła aktorka Elżbieta Zającówna. Wielką popularność przyniosły jej role w filmach „Vabank” i „Vabank II”, "Seksmisji", oraz serialu „Matki, żony i kochanki”. Grała również na wielu scenach teatralnych.

Występowała na deskach takich teatrów jak: Syrena, Na Targówku, Komedia i Bajka w Warszawie, Teatru Nowego w Łodzi, czy Teatru Miejskiego w Lesznie.

Ostatnią premierę zagrała w sztuce „Freda i Zuza” Meggi W. Wrightt pokazanej w Promie Kultury na Saskiej Kępie.

