Dzisiaj ostatnie pożegnanie Elżbiety Uzdańskiej. Wybitna dziennikarka spocznie na Powązkach RDC 16.10.2024 04:12 Elżbieta Uzdańska, nasza redakcyjna koleżanka, wybitna dziennikarka radiowa i filar Polskiego Radia RDC spocznie dziś na Powązkach Wojskowych. Pogrzeb rozpocznie się o godzinie 11:00. W Polskim Radiu RDC o godzinie 14:00 wyemitujemy specjalny program pożegnalny – ostatnią rozmowę z Elżbietą Uzdańską, którą przeprowadził Jerzy Piórek.

Elżbieta Uzdańska (autor: RDC)

Pogrzeb Elżbiety Uzdańskiej – wybitnej dziennikarki radiowej i reportażystki – odbędzie się dzisiaj o godz. 11:00 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

W Polskim Radiu RDC o godzinie 14:00 – w godzinie audycji „Jest sprawa” wyemitujemy specjalny program – ostatnią rozmowę z naszą koleżanką, którą przeprowadził Jerzy Piórek. Rozmawiali w niej o programach, które prowadziła na naszej antenie, o stworzonych przez siebie reportażach i emocjach, jakie towarzyszyły jej przez 30 lat pracy w Polskim Radiu RDC.

Będzie też specjalny reportaż przygotowany przez Elżbietę Uzdańską w 2004 roku z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Elżbieta Uzdańska z Polskim Radiem RDC związana była od samego początku istnienia rozgłośni. Była publicystką, reportażystką, autorką wielu audycji o tematyce społecznej i miejskiej, m.in. cyklu „Kontrowersje” czy magazynu „Jest sprawa”, w którym od ponad 10 lat wsłuchiwała się w kwestie budzące kontrowersje oraz tematy wymagające głębszej dyskusji i wyjaśnienia.

Jesienią 2002 roku stworzyła jedyny wówczas radiowy przewodnik po Warszawie. Do lata 2013 roku w legendarnym „Kwadransie Warszawskim” razem ze słuchaczami przemierzała ulice stolicy, by odkrywać jej piękno i tajemnice. Dzięki rozmowom z poznanymi podczas radiowych spacerów warszawiakami i turystami, a także historykami czy varsavianistami te minireportaże stały się bezcennym archiwum o życiu Warszawy na początku XXI wieku.

Elżbieta Uzdańska w swoim dorobku radiowym miała również wyjątkowe reportaże. Stworzyła m.in. cykl reportaży radiowych ukazujący problemy społeczności romskiej w Polsce. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego razem z naszym redakcyjnym kolegą Jerzym Chodorkiem przygotowała reportaż „Prawie dziadek” ukazujący historię Warszawy poprzez osobiste losy ludzi – w czasie Powstania i po upływie 75 lat od wybuchu zrywu. W 2019 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Na naszej antenie przez lata prezentowała najciekawsze reportaże powstające we wszystkich regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia.

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i całe swoje zawodowe życie związała z radiem – zawsze pracowała w redakcjach tworzących programy dla Warszawy i Mazowsza.

Elżbieta Uzdańska w tekście z okazji jubileuszu Radia dla Ciebie pisała: „Nasze korzenie, tradycja, historia – lubimy ją poznawać, nieraz odkrywać na nowo, gdy dotyczy naszych przodków czy naszego miejsca na ziemi. A kiedy jesteśmy związani emocjonalnie z miejscem naszej pracy, chcemy znać także jego historię. Po to, by się do niej odwoływać, nawiązywać, wspominać i… obchodzić jubileusze”.

Z radiem, swoim miejscem na ziemi, była związana i emocjonalnie, i duchowo. Była filarem Radia dla Ciebie, tworzyła jego historię i zawsze będzie jej częścią. Do jej pracy i wyjątkowej twórczości zawsze będziemy się odwoływać i do niej nawiązywać. Zawsze będziemy o niej pamiętać i ją wspominać.

Wspomnienie Elżbiety Uzdańskiej

We wpisie wspominającym Elżbietę Uzdańską likwidatorka Polskiego Radia RDC Emilia Benedykcińska podkreśliła, że pamięć o red. Uzdańskiej będzie pielęgnowana zarówno w radiu, jak i poza nim:

„Jestem ogromnie poruszona nagłym odejściem Elżbiety Uzdańskiej – wybitnej reportażystki, wieloletniej dziennikarki RDC i kobiety o wielkiej kulturze i sercu. Trudno mi sobie wyobrazić popołudnie bez jej głosu i programu, który prowadziła z tak dużą klasą i wyczuciem. Bardzo się cieszę, że w ostatnich tygodniach udało się spełnić wolę Eli i reportaż na stałe zagościł w ramówce radia. Droga Elu, obiecuję pielęgnować pamięć o Tobie zarówno w radiu, jak i poza nim. Odpoczywaj” – napisała Emilia Benedykcińska.

W sercu Elżbiety Uzdańskiej zawsze była Warszawa. Jesienią 2002 roku stworzyła jedyny wówczas radiowy przewodnik po Warszawie. Do lata 2013 roku w legendarnym „Kwadransie Warszawskim” razem ze słuchaczami przemierzała ulice stolicy, by odkrywać jej piękno i tajemnice.

W godzinie nadawania jej audycji „Jest sprawa”, w której codziennie poruszała najważniejsze i najtrudniejsze tematy społeczne, często doprowadzając do rozwiązania sporów – pożegnaliśmy ją wspomnieniami osób, które współpracowały z nią najbliżej.

Paweł Wyszyński, młodszy kolega Elżbiety Uzdańskiej, współautor „Kwadransa Warszawskiego”, wspominał wspólne reportaże dotyczące Warszawy.

- To były wspaniałe wycieczki z nią po mieście i rzeczywiście ona w takiej pracy z mikrofonem na ulicy upajała się. Upajała się rozmowami z ludźmi, z warszawiakami, pochylała się nad różnymi szczegółami na ulicy, nad jakimiś detalami. Zachwycała się tym, zwracała na to uwagę - mówiła.

Redaktor Jan Smyk z Polskiego Radia Białystok podkreślał, że Elżbieta Uzdańska była prawdziwą dziennikarka i prawdziwą reportażystką.

- Niewielu dziennikarzy ma taki luksus, żeby tylko z reportażu żyć. Większość z nas i większość kolegów reportażystów to na co dzień wypełnia inne obowiązki. Reportaż to jest taka audycja specjalna i tak było też u Eli, chociaż jak patrzę w jej dorobek reportażowy, to wcale jest niemały - zaznaczył.

„Życzliwa dla wszystkich”

- Razem rozpoczynałyśmy prace jako dziennikarki - wspominała była dyrektorka RDC Ewa Szymańska, dziennikarka zajmująca się teatrem i literaturą. - Myśmy zaczynały mniej więcej w tym samym czasie. Ja byłam na początku taka jak ona, też zielona, że tak powiem. Też się uczyłam wszystkiego i ona była zawsze bardzo życzliwa, życzliwa dla wszystkich. Myśmy miały o czym rozmawiać. Z tym, że ona bardziej się potem przenosiła w kierunku reportażu. Była świetną reportażystką - mówiła.

Wieloletnia kierowniczka redakcji publicystyki RDC Krystyna Puchalska wskazała, że Elżbieta Uzdańska poświęcała swoją pracę Warszawie, reportażowi i tematom społecznym.

- Bardzo dobrze to robiła, ze znakomitym odzewem ze strony słuchaczy. Zawsze to było aktualne, zawsze to było mądre. Także myślę, że to był bardzo dobry pomysł, zmiana tych warszawskich tematów na tematy społeczne aktualne - powiedziała.

„Brała młodych pod opiekę”

- Była dziennikarskim wzorem i dawała radiową szkołę młodym - mówiła wydawczyni programów RDC Julita Nobis. - Brała wszystkich młodych pod opiekę. To się rzadko zdarza teraz współcześnie, naprawdę. Najpierw obserwowała, potem wybierała sobie osoby i po prostu przyciągała je do siebie i do swoich programów. Zawsze wspierała. Nawet jeżeli robiliśmy karygodne błędy, to nigdy się nie złościła, tylko delikatnie, żeby nikogo nie zniechęcić, mówiła o tym - wyjaśniła.

- Przez wiele lat była moją sąsiadka, dobrze wspominam te czasy - mówił dziennikarz Polskiego Radia RDC Robert Łuchniak. - I zobaczyłem jak ona reaguje bardzo na świat, jak ona go odbiera całą sobą i potem widziałem, jak ona te emocje potrafi przenieść na antenę. Też nazwać pewne rzeczy, zareagować na coś we wspaniały sposób. Różne rzeczy nas dotyczą, różne rzeczy nas oburzają, przejmują, bawią, a potem z tego mamy jakąś myśl, którą przenosimy do mikrofonu - tłumaczył.

Jerzy Chodorek, który przez ostatnie lata współpracował z Elżbietą Uzdańską przy audycji „Jest Sprawa” uważa, że była dziennikarskim wzorem do naśladowania.

- Etos dziennikarski, przede wszystkim warsztat, przede wszystkim też rzetelne i merytoryczne podchodzenie do wykonywanej pracy. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest rzadkość, ale znałem też Elę osobiście, wiem ile też serca wkładała w to, aby te audycje po prostu były dobre - powiedział.

Świetna dziennikarka i dobry człowiek

- Była świetna dziennikarką, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem - tak Elżbietę Uzdańską wspomina redaktor Grzegorz Chlasta. - Była po prostu dobrym, fajnym człowiekiem. Nie cukierkowym, z charakterem. Ona się potrafiła postawić, miała swoje zdanie, ale była człowiekiem, który potrafi spotkać się z innymi w konflikcie, w sporze, w emocjach. Tak robiła reportaże, tak prowadziła „Jest sprawę”, ale taka też była w życiu prywatnym - zaznaczył.

W poniedziałek 7 października poprowadziła swoją ostatnią audycję „Jest sprawa”. Do samego końca była ze słuchaczami i dla słuchaczy. Zmarła nagle 8 października w wieku 77 lat.

