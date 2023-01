Ukraina oraz problemy gospodarcze Europy i świata wśród tematów forum Davos 17.01.2023 10:36 Bezpieczeństwo Europy w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, odbudowa Ukrainy, ale także problemy gospodarcze Europy i świata i energetyka będą - według prezydenta Andrzeja Dudy - głównymi tematami poruszanymi podczas rozpoczętego we wtorek forum w Davos.

DAVOS 2023 (autor: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER)

Prezydent Duda - wraz z innymi przywódcami - wziął udział w debacie pt. "In defence of Europe" w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. "Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie Europy, o obronie Europy, oczywiście w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. A więc Ukraina zdominowała zasadniczo tę dyskusję" - podkreślił Andrzej Duda podczas spotkania z dziennikarzami.

Wsparcie wojskowe

Duda pytany o to, czy udało się przełamać impas dotyczący dostarczania Ukrainie większej ilości broni ofensywnej stwierdził, że ma nadzieję, że decyzja Polski o chęci przekazania Ukrainie jednej kompanii, czyli ok. 14 czołgów typu Leopard "rozpocznie nowy rozdział pomocy wojskowej". "Mamy nadzieję, że producent niemieckich czołgów również będzie uczestniczył w tym, moim zdaniem, bardzo dobrym pomyśle" - dodał.

"Wołodymyr Zełeński wielokrotnie prosił mnie o wsparcie wojskowe" - powiedział prezydent.

Prezydent Duda zaznaczył, że Polska na początku roku 2022 przekazała Ukrainie ponad 260 poradzieckich czołgów, co w praktyce było "początkiem tego ogromnego wsparcia militarnego dla Ukrainy". "Zatem mamy nadzieję, że tym razem decyzja o przekazaniu Ukrainie naszych Leopardów rozpocznie nowy rozdział w tej pomocy wojskowej" - dodał.

Według prezydenta uczestnicy kilkudniowego forum w Davos będą również dyskutowali o tym, "jak Ukrainę obronić, a potem jak Ukrainę odbudować". Jak mówił, to zadanie nie tylko dla Europy i sąsiadów Ukrainy, ale dla całego świata. Chodzi o to - wskazywał - by Ukraina "jak najszybciej wróciła na normalną drogę rozwoju, jak najszybciej po tej rosyjskiej agresji, tych straszliwych zniszczeniach, które Rosjanie powodują na Ukrainie swoimi bestialskimi bombardowaniami".

Problemy gospodarcze Europy i świata

Prezydent zaznaczył, forum w Davos to wydarzenie ekonomiczne, więc z pewnością dyskusje będą dotyczyły również problemów gospodarczych Europy i świata. "Będzie się również dyskutowało o tym w aspekcie ochrony klimatu, tu też będą bardzo ważne tematy dla Polski, bo będą między innymi właśnie dyskusje o nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych" - podkreślił.

Źródła energii

Wśród tematów znajdzie się m.in. kwestia elektrowni atomowych, nowoczesnych technologii, które także i w Polsce chcemy wdrażać. Andrzej Duda przypomniał, że Polska ma podpisane umowy na poziomie państwowym ze Stanami Zjednoczonymi, z amerykańskimi firmami na budowę elektrowni atomowych w Polsce. "Ale mamy także i prywatne w tym zakresie inicjatywy, oczywiście wspierane przez polskie władze" - zauważył, dodając, że ma na myśli porozumienia z firmami z Korei Południowej.

Według prezydenta, innym tematem forum w Davos będzie dywersyfikacja źródeł dostaw, "także w aspekcie rosyjskiego gazu". "W jaki sposób zrealizować sankcje, doprowadzić do tego, by móc nie korzystać z rosyjskich źródeł energetycznych. Choć oczywiście - to trzeba powiedzieć sobie jasno - jeśli Rosja na powrót stanie się normalnym państwem, nie agresorem, będzie to możliwe" - powiedział.

