Tragedia w Białym Dunajcu. Ojciec 14-latka przyznał się do zabójstwa syna RDC 23.08.2024 18:03 Ojciec 14-latka, którego martwego znaleziono w pensjonacie w Białym Dunajcu, przyznał się do zabójstwa syna. Mężczyzna pochodzący z Siedlec do czasu rozprawy sądowej pozostanie w tymczasowym areszcie, w warunkach szpitalnych, gdzie będzie też poddany badaniom psychiatrycznym.

"Mężczyzna w trakcie piątkowego posiedzenia aresztowego w sądzie złożył wyjaśnienia, przyznał się do stawianego mu zarzutu" – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

W piątek Sąd Rejonowy w Zakopanem przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej tego miasta i zastosował wobec 45-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego, trzymiesięcznego aresztowania.

Mężczyzna trafi na oddział psychiatryczny aresztu śledczego w Krakowie

Za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie. Śledczy zabezpieczyli w sprawie dowody, w tym prawdopodobne narzędzie zbrodni. Dwójka pozostałych dzieci była pod opiekę psychologa do czasu przekazania ich krewnym.

W piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ odbyła się sekcja zwłok 14-latka. Wstępne wyniki wykazały, że przyczyną śmierci była rana cięta szyi.

Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna z trójką dzieci spędzał wakacje na Podhalu. Pół roku temu zmarła mu żona na nowotwór.

W środę rano policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z pensjonatów w Białym Dunajcu odnaleziono ciało 14-latka. W sprawie zatrzymano 45-letniego krewnego ofiary, a wstępne wyniki oględzin prokuratora wskazują, że doszło do zabójstwa. Polskie Radio RDC dotarło do informacji, z których wynika, że krewnym tym jest ojciec ofiary. To 45-latek pochodzący z Siedlec.

Zarówno ofiara, jak i jego dwaj młodsi bracia przebywali w rodzinie zastępczej u swojej babci. Potwierdził nam to dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach Adam Kowalczuk. Prawdopodobnie wszyscy chłopcy wyjechali z ojcem na wakacje w góry. 45-latek starał się o przyznanie mu pełni praw rodzicielskich po śmierci żony. Nie było żadnych zastrzeżeń.

