Ciało mężczyzny w lesie koło Przysuchy. Szukano go w związku z zabójstwem krewnego RDC 24.10.2024 15:53 Policja odnalazła ciało 32-latka podejrzewanego o zabójstwo 49-letniego mieszkańca pow. przysuskiego na Mazowszu. Sprawca miał zranić swoją ofiarę podczas rodzinnej sprzeczki i uciec z domu. W czwartek policja poinformowała, że jego zwłoki znaleziono w lesie.

Las (autor: Pixabay)

W poniedziałek wieczorem przysuscy policjanci zostali wezwali do jednego z gospodarstw w gminie Gielniów (pow. przysuski). Na miejscu zastali załogę pogotowia ratunkowego. Ratownicy reanimowali nieprzytomnego i zakrwawionego mężczyznę. Pomimo ich starań, 49-latek zmarł.

– Mundurowi ustalili, że najprawdopodobniej podczas rodzinnej kłótni mężczyzna został zraniony w szyję. Tuż po zdarzeniu 32-latek, który najprawdopodobniej go zaatakował, uciekł w nieznanym kierunku – powiedziała rzeczniczka.

Policyjna obława trwała kilkadziesiąt godzin. W poszukiwaniach brało udział kilkudziesięciu policjantów i miejscowi strażacy. W działaniach wykorzystano psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Sprawdzane były pobliskie lasy oraz wszystkie miejsca, gdzie mógł ukrywać się 32-latek.

Ciało mężczyzny znaleziono w środę wieczorem w lesie na terenie pow. przysuskiego. Prawdopodobnie popełnił on samobójstwo. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. – Prokurator podjął decyzję o zabezpieczeniu ciała do sekcji zwłok. Ze wstępnych ustaleń nie wynika, żeby ktoś miał przyczynić się do jego śmierci – powiedziała st. post. Bałtowska.

Czytaj też: Dwie osoby nie żyją, 22 bez dachu nad głową. Prokuratura o przyczynach pożaru k. Płońska